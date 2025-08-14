Пожар e избухнал на борда на контейнеровоз на компанията "Мерск" (Maersk) край бреговете на Либерия в сряда. Екипажът на кораба все още се бори да потуши пламъците, съобщи днес датският гигант за морски превози, цитиран от Ройтерс.

"Екипажът на "Мари Мерск" (Marie Maersk) е засякъл дим, идващ от контейнери на борда на кораба по пътя от Ротердам до Танджунг Пелепас в Малайзия", посочиха от "Мерск".

Товарен кораб заседна до пристанище Бургас, блокира големите плавателни съдове (видео/снимки)
Екипажът е бил в безопасност, докато се е опитвал да държи ситуацията под контрол.

Два влекача с противопожарно оборудване са достигнали кораба късно в сряда, допълниха от компанията, пише БТА.

Преди година пожар избухна и на борда на контейнеровоз край бреговете на индийския щат Керала. Екипажът е бил от 22 души, като 18 са спасени от индийските военноморски сили и бреговата охрана, заяви говорител на отбранителното ведомство. Останалите четирима членове на екипажа се водят безследно изчезнали. Един от спасените моряци е получил сериозни наранявания. Двама от четиримата изчезнали са граждани на Тайван, а другите двама са от Индонезия и Мианма.

На 25 май 2024 г. друг контейнеровоз, превозващ опасни стоки, потъна край бреговете на Индия. 24-та членове на екипажа са били спасени.  

Корабът "Ем Ес Ел ЕЛСА 3" е плавал под либерийски флаг, бил е с дължина 184 метра и е изпълнявал курс от пристанището Визинджам до пристанището Кочи в щата Керала, в южна Индия. Той е подал сигнал за тревога. Самолети на индийските военноморски сили са излетели към района, в който се е намирал корабът. Те са открили на мястото две спасителни лодки, на около 70 километра от Кочи. Моряците на борда на лодките са били спасени. Те са били от Грузия, Украйна, Русия и Филипините.

Корабът е потънал с 640 контейнера на борда, от които 13 са били с опасни стоки, а 12 с калциев карбид.

На 4 юни пък екипажът на товарен кораб, транспортиращ около 3000 превозни средства, включително 800 електромобила, го изостави край бреговете на Аляска, след като на борда избухна пожар, съобщи компанията оператор "Зодиак Маритайм" (Zodiac Maritime).

Общо 22-ма членове на екипажа са били безопасно евакуирани от плавателния съд, след като не са успели да потушат бушуващите на борда му пламъци. Моряците са били евакуирани със спасителна лодка и са били прехвърлени на плаващ наблизо търговски кораб с помощта на бреговата охрана на САЩ. 

