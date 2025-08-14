Крайнодесният израелски финансов министър Бецалел Смотрич каза днес на пресконференция, че страната му ще анексира окупирания Западен бряг, ако следващия месец международната общност признае палестинската държава, предаде ДПА.

"Нямате шанс, няма да има палестинска държава", обърна се Смотрич към тези няколко страни, които планират да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН през септември.

"Вие няма да решавате зад граница как ще изглежда бъдещето на израелския народ", продължи финансовият министър, който настоява за разширяване на еврейските селища на Западния бряг. Тези се смятат за незаконни по силата на международното право, предаде БТА.

"Ако през септември признаете палестинска държава, нашият отговор ще бъде утвърждаване на пълния израелски суверенитет във всички райони на Юдея и Самария" каза още Смотрич на пресконференцията, която се състоя в района на еврейското селище Маале Адумим, разположено на изток от Йерусалим. Израел нарича окупирания от 1967 година Западен бряг Юдея и Самария.

Редица страни, сред които Франция, Канада и Австралия, обещаха да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН през септември в отговор на военната кампания на Израел в Газа. Те се надяват, че това ще е стъпка към решаването на израелско-палестинския конфликт чрез създаването на две държави. Както Израел, така и палестинското ислямистко движение "Хамас" обаче продължават категорично да отхвърлят тази перспектива.

Почти 150 от 193-те страни членки на ООН, сред които и България, вече са признали палестинската държава. Сред тях обаче отсъстват важни западни страни, включително САЩ и Великобритания, които имат право на вето при гласувания в Съвета за сигурност на ООН.

Към днешна дата близо 700 000 израелци са се заселили за постоянно на Западния бряг, докато палестинското население възлиза на около 3 млн. души.

Случаите на нападения, извършвани от еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг зачестиха след началото на войната в ивицата Газа през октомвр 2023 година.

