Почина проф. Александър Джеров
Изтъкнатият юрист, конституционалист и политик си отиде на 97 години
Чуйте статията:
Отишъл си е един от най-изтъкнатите български юристи и конституционалисти - проф. Александър Джеров. Тъжната вест съобщи Георги Марков в своя фейсбук профил.
"Бог да прости Александър Джеров! Голям юрист, благороден човек, верен приятел!", написа бившият конституционен съдия.
Проф. Александър Джеров е роден през 1929 година в София. Произлиза от стар род от Македония, към който принадлежи и генерал Климент Джеров. Дядо му по майчина линия е известният юрист Ангел Карагьозов, а брат му е хирургът Димитър Джеров.
Завършва право в Софийския държавен университет, след което работи като адвокат. Защитава докторат по международно частно право, професор е по вещно право в Нов български университет.
Той е сред авторите на Конституцията и председател именно на законодателната комисия в Седмото Велико народно събрание, което изработи и прие днешния ни основен закон.
Депутат от СДС като зам.-председател на Радикалдемократическата партия, която по-късно напуска и преминава в Демократическата партия. Председател на законодателната комисия и в 36-ото НС. Зам.-председател на 38-ото Народното събрание. Депутат от листата на Народен съюз-БЗНС, ДП в следващите 37-о НС и 38-о НС, в което е и заместник-председател на Парламентарната комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Адвокат в областта на вещното право над три десетилетия, доктор по международно частно право, професор по вещно право и автор на повече от 50 научни публикации. Декан на департамента по право в НБУ през 1993 и професор в Специализирания научен съвет по правни науки на следващата година.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 32,2 и 35,3%, Гюров - между 31,6 и 32,4%
Илон Мъск: Военните на Украйна нарушиха условията и използваха "Старлинк" за убийства
Отново насилие и безчинства по улиците на европейските градове (снимки/видео)
Путин: Протестите в страните в Европа се дължат на собствените им грешки
Обвиниха само един от тримата задържани - съпруга на съдружничката на Слави Бинев