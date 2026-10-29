Снимка: bTV Решаващият вот: балотажът за президент на 1 ноември на живо в ефира и дигиталните платформи на bTV

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На 1 ноември зрителите и потребителите ще могат да проследят в ефира и дигиталните платформи на bTV балотажа между кандидат-президентските двойки Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев. В неделния ден екипите на bTV отново ще осигурят задълбочено отразяване на вота - от първите минути след отварянето на изборните секции до късно вечерта, когато ще стане ясно на кого българските граждани ще поверят президентския пост за следващите пет години.

Отразяването на финала на президентската надпревара ще започне със специално изборно студио в 07:00 часа с Митьо Маринов. Камерите на bTV ще проследят гласуването на кандидатите и политическите лидери, а в реално време ще се съобщават данни за избирателната активност. Паралелно с изборния вот, ефирът ще отрази и честванията в страната за Деня на народните будители.

През целия ден актуална информация ще има в емисиите на bTV Новините на всеки кръгъл час, както и в разширените емисии в 12:00 ч. и 19:00 ч. с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.

В 17:00 ч. започва основното студио "Президентски избори 2026: Балотажът" с Юлия Манолова, Светослав Иванов и Златимир Йочев. Веднага след официалния край на изборния ден Лиляна Боянова и Иван Георгиев ще представят първите прогнозни резултати (exit poll), както и данните от паралелното преброяване на социологическите агенции, с които bTV работи. Освен директни включвания от предизборните щабове и експресните анализи на социолози и анализатори, Кристина Газиева ще представя обществените настроения и реакции в социалните мрежи. И тази неделя в специалното студио ще има дискусии с публика.

Пълното отразяване на вота ще се излъчва на живо в ефира на bTV, на стрийминг платформата VOYO, както и в дигиталните платформи и социалните мрежи на медията.