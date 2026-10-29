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Русия подкрепя всякакви стъпки за възстановяване на пълноценните отношения с европейските страни, заяви руският президент Владимир Путин.

Русия на Путин

"Ние подкрепяме всякакви стъпки, както винаги съм казвал, насочени към възстановяване на пълноценните и всеобхватни отношения с европейските страни. Или с всички тях заедно, под формата на добре познатата организация на ЕС, или двустранно", каза Путин, коментирайки телефонния си разговор във вторник с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре.

Руският президент разказа, че Стуб и Стьоре веднага са подчертали в началото, че говорят в национално качество, а не от името на целия ЕС.

"Разговорът наистина се проведе по тяхна инициатива. Повдигнаха се цяла гама от въпроси", отбеляза Путин.

"Знам, че по-късно имаше критики към тях, но не е наша работа да преценяваме дали това е правилно или грешно - каза още той - В крайна сметка има хора в Европа, които не искат да нанесат стратегическо поражение на Русия, както някои, а по-скоро искат да установят някакъв конструктивен диалог".

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Путин повдигна за пореден път и темата евентуална война с Европа.

"Много хора говорят само за подготовка за война до 2030 г. Правилно ли е това или не - попита той и добави - Първо, ние сме готови, но не искаме никаква война с Европа".

Според него Западът не е успял да постигне целта си да нанесе стратегическо поражение на Русия и е малко вероятно да го постигне до 2030 г.

"Ако избухне война между Русия и Европа, няма да има победители и нека никой в ​​Европа не забравя това", заяви Путин.

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"Ние в Русия добре помним всичко това, включително уроците от Първата и Втората световна война - каза руският президент - И правим всичко възможно, за да гарантираме, че нищо подобно няма да се случи в световен мащаб."

Путин направи изявленията си на пресконференция след срещата на върха Русия-Африка в Кремъл.

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