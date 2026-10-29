Лидерът на ПП се обяви против задържането на хора без достатъчно доказателства, а вътрешният министър го обвини в двойни стандарти и припомни ареста на Бойко Борисов

234 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Спорът около задържането на кметовете на Белица и Сунгурларе прерасна в остър политически сблъсък между лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев и вътрешния министър Иван Демерджиев.

Повод стана участието на Василев в ефира на bTV, където той се противопостави на арестите на хора, срещу които няма достатъчно доказателства. Коментарът му беше във връзка със случая на кметовете на Белица Радослав Ревански и Сунгурларе Димитър Гавазов, обвинени в участие в престъпно сдружение с цел търговия с влияние.

Според обвинението двамата са упражнявали влияние върху служители на община Сунгурларе, за да бъдат печелени обществени поръчки от определени изпълнители и да се получават проценти от стойността им.

В телевизионното си участие Василев постави акцент върху необходимостта арестите да се основават на достатъчно доказателства, а не да се използват като средство за публична демонстрация на действия срещу определени лица. Василев отрече да е имало договорки с Делян Пеевски или негови посредници за пренасочване на гласове към кандидатпрезиденската двойка Андрей Гюров - Георги Сандев. "ПБ плаши гарките с опорката за "нова сглобка", каза Василев. По думите му твърденията за задкулисни договорки са част от предизборната реторика на "Прогресивна България".

Той определи арестите на кметове непосредствено преди първия тур на президентските избори като показни и заяви, че според него действията са били опит на Румен Радев да си осигури позиции за бъдещи преговори.

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"Това беше опит на Радев да вземе заложници", заяви Василев. Попитан с каква цел би било направено това, той отговори: "Е, за да преговаря, очевидно". Василев допусна, че предстоящият балотаж ще покаже дали подобна стратегия е дала резултат.

Изказването му предизвика остра реакция от Иван Демерджиев, който го обвини в лицемерие и двойни стандарти.

"Главният говорител, архитект и символ на "сглобката", днес се е загрижил за законността на арестите, наложени от компетентния съд?!", написа вътрешният министър в социалните мрежи и направи паралел с ареста на Бойко Борисов през 2022 г., извършен по време на управлението на "Продължаваме промяната".

"Хората, задържали незаконно Борисов, без никакви доказателства, за да станат "герои", сега умуват дали мерките, наложени от прокуратура и съд, са законни?!", заяви той.

Министърът отхвърли твърденията за необосновани арести и настоя, че разследващите разполагат със сериозни доказателства срещу задържаните.

"Има много и безспорни доказателства за огромните мащаби на престъпната дейност на задържаните!", написа Демерджиев.

Той обвини политическите си опоненти, че говорят за принципи, но действат в противоречие с тях, и отговори и на внушенията за предизборен характер на действията на МВР.

"Предполагам, че предизборно разбихме и фабриката за цигари, а преди това предизборно заловихме стотици килограми наркотици", коментира иронично министърът.

Междувременно Апелативният съд в Бургас отмени най-тежките мерки за неотклонение на Ревански и Гавазов и постанови двамата да бъдат поставени под домашен арест.

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