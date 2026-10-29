Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Преобърналият се след военен удар моторен кораб "Khoryv" вече е потънал частично и е легнал на морското дъно в района между Тюленово и нос Шабла, съобщава специализираният морски портал Maritime.bg.

Черно море под прицел

По предварителни данни частичното потъване на плавателния съд е факт след намесата на Военноморските сили. Към момента съдът е опрял с кърмата си дъното, а над водната повърхност се вижда само част от носовата му част. С това той вече е спрял да лежи на дрейф, което ограничава сериозния риск морските течения да го изтласкат в критична близост до бреговата ивица.

Въпреки че е заклинен на дъното, "Khoryv" продължава да представлява навигационна опасност за корабоплаването. Районът е маркиран, трафикът се следи от бреговата система VTS и се излъчват постоянни предупреждения към преминаващите наблизо плавателни съдове.

Метеорологичната обстановка по Северното Черноморие остава силно влошена, което налага изчакване за последващи действия по окончателното му обезопасяване. Под нос Калиакра в готовност остава корветата "Решителни" (бордови номер 13) от състава на ВМС.

По-рано началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обяви, че именно на нейния екипаж е възложена задачата да неутрализира опасния съд чрез окончателното му потапяне на безопасна дълбочина.

Паралелно с действията на военните, по крайбрежието се провежда активен екологичен мониторинг. Екипи на Басейнова дирекция "Черноморски район" извършват регулярни пробонабирания на морската вода след зачестилите инциденти с търговски кораби, като към този момент в района не са констатирани следи от замърсяване.

ВМС изпрати корветата "Решителни" да потопи кораба KHORYV
Виж още ВМС изпрати корветата "Решителни" да потопи кораба KHORYV

Около 10 ч. на 23 октомври край бреговете на румънското пристанище Констанца екипажът на "Khoryv" съобщава за експлозия, причинена от безпилотен апарат. Вследствие на удара търговският кораб получава тежък крен и се преобръща, като остава в това положение на вода.

На борда на кораба е имало общо 13 души - 10 украински и трима азербайджански граждани. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж? Лайф
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж?
3532
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
27130
Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса Бизнес
Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса
5511
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
1662
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
12105
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
6131
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
9521
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
3796
4 зодии ще забогатеят през ноември Zodiac
4 зодии ще забогатеят през ноември
1081
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
5290