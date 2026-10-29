Плавателният съд вече е легнал с кърмата си на морското дъно и не дрейфува към брега

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Преобърналият се след военен удар моторен кораб "Khoryv" вече е потънал частично и е легнал на морското дъно в района между Тюленово и нос Шабла, съобщава специализираният морски портал Maritime.bg.

По предварителни данни частичното потъване на плавателния съд е факт след намесата на Военноморските сили. Към момента съдът е опрял с кърмата си дъното, а над водната повърхност се вижда само част от носовата му част. С това той вече е спрял да лежи на дрейф, което ограничава сериозния риск морските течения да го изтласкат в критична близост до бреговата ивица.

Въпреки че е заклинен на дъното, "Khoryv" продължава да представлява навигационна опасност за корабоплаването. Районът е маркиран, трафикът се следи от бреговата система VTS и се излъчват постоянни предупреждения към преминаващите наблизо плавателни съдове.

Метеорологичната обстановка по Северното Черноморие остава силно влошена, което налага изчакване за последващи действия по окончателното му обезопасяване. Под нос Калиакра в готовност остава корветата "Решителни" (бордови номер 13) от състава на ВМС.

По-рано началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обяви, че именно на нейния екипаж е възложена задачата да неутрализира опасния съд чрез окончателното му потапяне на безопасна дълбочина.

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Паралелно с действията на военните, по крайбрежието се провежда активен екологичен мониторинг. Екипи на Басейнова дирекция "Черноморски район" извършват регулярни пробонабирания на морската вода след зачестилите инциденти с търговски кораби, като към този момент в района не са констатирани следи от замърсяване.

Около 10 ч. на 23 октомври край бреговете на румънското пристанище Констанца екипажът на "Khoryv" съобщава за експлозия, причинена от безпилотен апарат. Вследствие на удара търговският кораб получава тежък крен и се преобръща, като остава в това положение на вода.

На борда на кораба е имало общо 13 души - 10 украински и трима азербайджански граждани. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

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