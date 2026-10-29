"Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп", заяви съпредседателят на "Да, България"

1960 Снимка: БТА

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Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда, попита съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във фейсбук и отправи пет въпроса за решенията на управляващите.

"Над Черно море тече мисия за Enhanced Air Policing на НАТО, благодарение на активността на румънците. От 7 дни патрулира специализиран френски самолет за ранно засичане и с възможност за радиоелектронна борба Atlantique 2. Около 60 минути преди 3 руски дрона Murena-300S (според Reuters) да ударят кораба французите предупреждават българските власти за посоката им на движение", посочи депутатът.

Първият му въпрос е дали самолетът е можел да опита да заглуши и отклони дроновете, ако българските власти са поискали.

"Испански F-18M Hornet, базиран в Румъния, е бил в готовност да унищожи дроновете. Имало ли е такава молба от България и ако "не" - защо", пита още Мирчев.

Той доразвива първия въпрос със следващ - "питали ли са ни французите дали да ги унищожат, а българските власти да са замълчали".

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"Радев казва, че не знае какви са дроновете, тогава от какво са се притеснявали да ги унищожат и спасят кораба, 421 контейнера и българското Черноморие от тежко замърсяване", пита депутатът.

Мирчев настоява за отговор и на въпроса кой е решил, че въоръжените самолети могат да защитят търговски кораб на 11 морски мили от брега, но не и на 17 морски мили, когато е под непосредствена атака и на кое конкретно правно основание.

"България пропуска всички възможности дроновете да бъдат унищожени, след като са засечени 60 мин. преди да се взривят. Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп. Дроновете не плават под ничий флаг. Те са без каквато и да е идентификация, съответно представлявайки опасност за корабоплаването има възможност да бъдат неутрализирани", смята съпредседателят на "Да, България".

От "Демократична България" ще искат изслушване на премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военно разузнаване.

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