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Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда, попита съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във фейсбук и отправи пет въпроса за решенията на управляващите.

Парламентът

"Над Черно море тече мисия за Enhanced Air Policing на НАТО, благодарение на активността на румънците. От 7 дни патрулира специализиран френски самолет за ранно засичане и с възможност за радиоелектронна борба Atlantique 2. Около 60 минути преди 3 руски дрона Murena-300S (според Reuters) да ударят кораба французите предупреждават българските власти за посоката им на движение", посочи депутатът.

Първият му въпрос е дали самолетът е можел да опита да заглуши и отклони дроновете, ако българските власти са поискали.

"Испански F-18M Hornet, базиран в Румъния, е бил в готовност да унищожи дроновете. Имало ли е такава молба от България и ако "не" - защо", пита още Мирчев.

Той доразвива първия въпрос със следващ - "питали ли са ни французите дали да ги унищожат, а българските власти да са замълчали".

"Радев казва, че не знае какви са дроновете, тогава от какво са се притеснявали да ги унищожат и спасят кораба, 421 контейнера и българското Черноморие от тежко замърсяване", пита депутатът.

Мирчев настоява за отговор и на въпроса кой е решил, че въоръжените самолети могат да защитят търговски кораб на 11 морски мили от брега, но не и на 17 морски мили, когато е под непосредствена атака и на кое конкретно правно основание.

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"България пропуска всички възможности дроновете да бъдат унищожени, след като са засечени 60 мин. преди да се взривят. Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп. Дроновете не плават под ничий флаг. Те са без каквато и да е идентификация, съответно представлявайки опасност за корабоплаването има възможност да бъдат неутрализирани", смята съпредседателят на "Да, България".

От "Демократична България" ще искат изслушване на премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военно разузнаване.

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