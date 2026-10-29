"Действайте, после ще ви бъде платено": Нови показания за инцидента със Соня Колтуклиева
Мартин Варадинов вече е с мярка "подписка", след като бе пуснат на свобода от първата инстанция
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Нови свидетелски показания и видеотехнически експертизи бяха представени пред Военно-апелативния съд в София по делото срещу служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за инцидента с журналистката от ПИК Соня Колтуклиева.
Първата инстанция остави служителя на НСО на свобода, без да му налага мярка за неотклонение. Днес обаче магистратите я замениха с "подписка".
Според прокуратурата Варадинов е причинил средна телесна повреда на Колтуклиева, след като я е избутал и тя е паднала на земята.
Свидетел е дочул телефонен разговор на Соня Колтуклиева, преди инцидента с нея, като женски глас е казал: "Действайте, ще ви бъде платено". Това заяви днес адвокат Тервел Георгиев по време на заседанието по протеста на прокуратурата срещу освобождаването от ареста на Варадинов.
Защитникът добави, че според видео-технически експертизи Варадинов хваща ръката на Колтуклиева и я е свалил от дръжката на вратата на колата на председателя на парламента. Адвокатът уточни, че избутване не е имало, предаде репортер на БТА.
Свидетелят, дочул разговора на Колтуклиева, е казал, че след това тя е говорила с други трима души, които са били на място и са свидетели по делото. Тези свидетели казват, че Колтуклиева е била избутана.
Свидетелските показания и експертизите са нови доказателства, представени от прокуратурата и приети от съда и защитата на Варадинов за прилагане към делото.
"Бих искал да потвърдите определението на първоинстанционния съд", каза днес Мартин Варадинов пред съда. Адвокатът му настоя протестът на прокуратурата да бъде отхвърлен.
Военната прокуратурата смята, че е налице опасност Варадинов да извърши престъпление против правосъдието, както и че има доказателства, че е извършил престъплението, за което е обвинен.
В съдебната зала, в подкрепа на колегата му, има множество служители на НСО.
Няколко часа по-късно тричленен състав на военно-апелативния съд излезе с решение за мярка "подписка" относно искането на военната прокуратура да бъде отхвърлено определението на първоинстанционния съд и Варадинов да остане за постоянно в ареста. Магистратите решиха, че на 22 октомври той е приложил сила и това е причината Соня Колтуклиева да получи травмата си - счупена кост на лявото рамо.