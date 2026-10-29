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Нови свидетелски показания и видеотехнически експертизи бяха представени пред Военно-апелативния съд в София по делото срещу служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за инцидента с журналистката от ПИК Соня Колтуклиева.

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Първата инстанция остави служителя на НСО на свобода, без да му налага мярка за неотклонение. Днес обаче магистратите я замениха с "подписка". 

Според прокуратурата Варадинов е причинил средна телесна повреда на Колтуклиева, след като я е избутал и тя е паднала на земята.

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Свидетел е дочул телефонен разговор на Соня Колтуклиева, преди инцидента с нея, като женски глас е казал: "Действайте, ще ви бъде платено". Това заяви днес адвокат Тервел Георгиев по време на заседанието по протеста на прокуратурата срещу освобождаването от ареста на Варадинов.

Защитникът добави, че според видео-технически експертизи Варадинов хваща ръката на Колтуклиева и я е свалил от дръжката на вратата на колата на председателя на парламента. Адвокатът уточни, че избутване не е имало, предаде репортер на БТА.

Свидетелят, дочул разговора на Колтуклиева, е казал, че след това тя е говорила с други трима души, които са били на място и са свидетели по делото. Тези свидетели казват, че Колтуклиева е била избутана.

Свидетелските показания и експертизите са нови доказателства, представени от прокуратурата и приети от съда и защитата на Варадинов за прилагане към делото.

Снимка: БТА

"Бих искал да потвърдите определението на първоинстанционния съд", каза днес Мартин Варадинов пред съда. Адвокатът му настоя протестът на прокуратурата да бъде отхвърлен.

Военната прокуратурата смята, че е налице опасност Варадинов да извърши престъпление против правосъдието, както и че има доказателства, че е извършил престъплението, за което е обвинен.

В съдебната зала, в подкрепа на колегата му, има множество служители на НСО.

Снимка: БТА

Няколко часа по-късно тричленен състав на военно-апелативния съд излезе с решение за мярка "подписка" относно искането на военната прокуратура да бъде отхвърлено определението на първоинстанционния съд и Варадинов да остане за постоянно в ареста. Магистратите решиха, че на 22 октомври той е приложил сила и това е причината Соня Колтуклиева да получи травмата си - счупена кост на лявото рамо. 

 

Снимка: БТА

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