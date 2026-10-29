Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Военноморските сили изпратиха корветата "Решителни" в района на нос Шабла със задача да потопи товарния кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври. 

Черно море под прицел

Плавателният съд дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, като в момента се намира в българската изключителна икономическа зона. Той обаче представлява сериозна навигационна опасност за корабоплаването.

Началникът на отбраната Емил Ефтимов заяви пред bTV, че заради влошената метеорологична обстановка операцията по потапянето е затруднена. 

"Мъчихме да го потопим, днес продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб", коментира адмирал Ефтимов. 

Около 10 ч. на 23 октомври край бреговете на румънското пристанищ Констанца екипажът на KHORYV съобщава за експлозия, причинена от безпилотен апарат. Вследствие на удара търговският кораб получава тежък крен и се преобръща, като остава в това положение на вода.

На борда на KHORYV е имало общо 13 души - 10 украински и трима азербайджански граждани. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

Българското Министерство на транспорта вече издаде предупреждение към мореплавателите да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от плавателния съд.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи Лайф
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи
28610
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
22027
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ Бизнес
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ
3573
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
885
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
11020
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
3857
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
8539
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
1249
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации Zodiac
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации
2692
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
3949