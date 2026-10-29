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Атаките дойдоха от източно направление. Имаме достатъчно информация по отношение на дроновете, може би ще се появят и записи в скоро време. Данните, които ние имахме, сме ги споделили със съответните компетентни органи, както в национален, така и в съюзен мащаб. Това заяви пред bTV началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов по повод последното нападение в Черно море вчера срещу контейнеровоза CONTSHIP JET.

Черно море под прицел

По думите му предстои анализ и евентуално точна информация, ако може да се даде такава, за произхода на безпилотните устройства, поразили плавателния съд. 

"Но имаме достатъчно материал, с който може да се работи", категоричен е началникът на отбраната.

В отговор на въпрос дроновете руски ли са, адмирал Емил Ефтимов повтори, че атаката е дошла от източно направление и изтъкна: 

"Аз досега не съм чувал някой началник на отбраната на Румъния, на Турция, на която и да е държава, да дава категорична оценка на базата на професионалната информация, която има за произход и принадлежност на злонамерени действия. Но ние се намираме в такава обстановка, аз съм началник на отбраната на страна-членка на НАТО и в стратегическата концепция на Алианса много ясно е написано коя е заплахата и откъде идва, какви са действията, които можем да очакваме". 

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Адмирал Ефтимов допълни, че мерки за сигурността в Черно море са взети и от ВМС, и от ВВС. 

"Има нарастване на усилията, но без ескалация. Не сме във война. Дроновете не дойдоха в териториални води, за да въздействаме", категоричен бе той.

Плаващият под либерийски флаг кораб беше поразен на около 17 морски мили от нос Калиакра в изключителната икономическа зона на България. Първоначално сигналът е подаден от морския патрулен самолет на френските ВМС, който е наблюдавал морските пространства на Черно море. Той се сигнализирал Военноморските ни сили за предстояща атака с дронове и търговските кораби са били предупредени. Това е спасило моряците на борда на контейнеровоза -14 филипинци и четирима украинци.

Снощи те бяха докарани във Варна на борда на спасителният кораб "Протео", а областният управител Марио Смърков съобщи, че около полунощ контейнеровозът е потънал. 

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