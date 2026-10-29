19389 Стопкадър БНТ

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Първият и единствен предизборен дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа премина в изострена конфронтация, но завърши с ръкостискане между двамата опоненти в студиото на обществената телевизия.

Позициите на претендентите се сблъската в почти всички направления. Йотова декларира готовност за диалог с Владимир Путин при ясен държавен мандат в името на всеобхватен мирен процес, докато Гюров акцентира върху ролята на съюзническото възпиране и назоваването на Русия като агресор. Темата за конфликта преля в спор относно наши войници в Украйна, като и двамата бяха категорични, че няма да позволят българската армия да отива на фронта.

Сблъсъкът върна кандидатите назад към македонския въпрос от времето на кабинета на Кирил Петков и защитата на правата на българите чрез френското предложение. Тежки пререкания предизвикаха газовият договор с "Боташ", подписаният двустранен документ в Киев и вицепрезидентските укази за помилвания. Финансовият блок противопостави претендентите относно параметрите на новия държавен бюджет, европейската процедура за свръхдефицит и възможността за президентско вето.

Двамата влязоха в остър спор за използването на компромати и тролове в социалните мрежи, а в заключителния етап оът дебата размениха отговори по лични теми, източници на вдъхновение и държавнически авторитети.

На първия тур на 25 октомври, при най-ниската активност на политически избори в новата история на страната - 22.98%, Йотова спечели доверието на 34.760% от избирателите, а Гюров - на 31.953%. И двамата кандидати са издигнати от инициативни комитети, но подкрепени от политически сили. Йотова от ПБ, а Гюров - от ПП-ДБ. Гласуването на втория тур ще бъде тази неделя, по-малко от три дни след днешния дебат. По план той трябваше да продължи до 22:30 часа, но времето беше удължено с още 20 минути. В него не участваха кандидатите за вицепрезидент - Кирил Вълчев (Йотова) и Георги Кандев (Гюров).

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Освен в YouTube канала на БНТ, откъдето предложихме картина, дебатът се излъчи на живо по БНТ 1, БНТ 4, в сайта на БНТ, както и на официалната страница на обществената телевизия във фейсбук.

Дебатът започна с въпрос за причините зад рекордно ниската избирателна активност на първия тур. Андрей Гюров посочи всяването на страх от война и измислени врагове като основен фактор за оттеглянето на гражданите вкъщи. Той използва метафора за състоянието на президентската институция, определяйки я като инструмент без реално оползотворяване.

"Президентската институция в момента е като едно пиано в хола, хората го заобикалят, но никой не свири на него. Президентът може да събере около една маса таланта на нацията и да бъде противотежест на една власт, когато тя се самозабравя", заяви Гюров.

Илияна Йотова благодари на БНТ за спазването на традицията и възможността за пряк разговор без посредничеството на тролове или изкуствен интелект. Тя отговори на аналогията на своя опонент с аргумент за последователност в управлението на държавното ведомство.

"Президентската институция от началото на 2017 година е едно много добре акордирано пиано, свирещо мелодии според очакванията на хората, без кресчендо в стила на крещящите около нас", посочи Йотова.

По темата за търсената подкрепа преди балотажа Йотова изброи застаналите зад нея формации, сред тях "Прогресивна България", БСП, ВМРО и БСД. Тя отправи директен въпрос към опонента си относно сигнали за получена подкрепа от ДПС - Ново начало.

"Днес видях стремеж на подкрепящите ви формации към официална подкрепа от ДПС-Ново начало и Делян Пеевски. Какво им обещахте, господин Гюров?", попита Йотова.

Андрей Гюров отвърна с аргумента за изцяло гражданския профил на своята кандидатура и отсъствието на партийни лидери в неговия инициативен комитет. По думите му спадът в гласовете за управлението показва грешките на президентството през годините.

"Ние никога не сме търсили подкрепа от партийни централи и лидери, обръщаме се единствено към българските граждани", заяви Гюров.

Първият съществен външнополитически сблъсък се разрази около принципите за защита на националния интерес. Гюров акцентира върху международното право и ненарушимостта на границите със сила като застраховка за всяка суверенна държава. Като втори стълб той изведе изграждането на съюзи на масата на Европейския съвет вместо налагането на изолирано вето, давайки пример с френското предложение за Република Северна Македония.

"С френското предложение сменихме въпроса: не България срещу Европейския съюз, а Република Северна Македония срещу съюза, превръщайки нашата позиция в общоевропейска", посочи Гюров.

Илияна Йотова отхвърли тезата, че страната не представлява сила, подчертавайки равнопоставеността на България на международната сцена. Според нея сляпото съгласие с чужди решения превръща държавата в безгласен фактор.

"Ако на всичко казваш да, ставаш просто безгласен. Силната подготовка позволява намиране на съюзници и промяна на европейските политики в защита на националния интерес", настоя Йотова.

Остър спор възникна след въпрос за сигурността в Черно море и атаката срещу търговски кораб в изключителната ни икономическа зона. Йотова припомни речта си пред Общото събрание на ООН преди месец относно рисковете за корабоплаването и продоволствието, след което огласи дипломатическа инициатива за регионален пакт.

"Предлагам среща за сигурността и мораториум върху бойните действия в Черно море между шестте държави: България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия", заяви Йотова.

Гюров разкритикува идеята, определяйки я като пасивна позиция без реална отбранителна стойност. Според него страната се нуждае от присъединяване към общите европейски щитове и навременни реакции, а не от късно свикани съвети.

"Пожелания за мораториум не представляват отбранителна стратегия, мълчанието не е отбрана. Снишаването не повишава сигурността, а доведе до ескалация и потънали кораби близо до крайбрежието ни", контрира Гюров.

Двамата влязоха в пряка размяна на реплики относно включването на страната в системата на НАТО за защита от дронове Drone Wall. Гюров упрекна правителството в първоначален отказ заради цена от 220 000 евро, докато Йотова отвърна с данни за подадени документи за участие и присъединяване към ракетния щит IRIS.

Дискусията достигна връхна точка при въпроса дали изборът на балотажа е между войната и мира. Гюров настоя за ясно назоваване на Русия като агресор и източник на заплахи за европейската сигурност, противопоставяйки се на разделението в обществото на войнолюбци и миролюбци.

"Тогава, когато нямаш позиция и не си на масата, попадаш в менюто. Русия трябва да спре агресията за преминаване към мирни стъпки", заяви Гюров.

Йотова защити позицията си за дипломатическо решение, подчертавайки неефективността на военните средства. Тя разгледа конфликта в историческа дълбочина преди 2022 година.

"Войната в Украйна не започна през 2022 година, а още през 2013 и 2014 година. Проекти за мир като Минск 1, Минск 2, Нормандската четворка и Истанбулското споразумение целяха само примирие, докато днес е нужно споразумение за цялостен мир без изключване на Русия от масата", подчерта Йотова.

Тя даде за пример телефонния разговор на финландския президент Александър Стуб с Владимир Путин, на което Гюров отговори с въпрос дали самата тя е потърсила контакт с руския президент.

"Вие отидохте в Киев, даже не намерихте за необходимо да ми кажете, без мандат на Народното събрание и подписахте едно споразумение 20 дни преди изборите, 20 дни преди вие да престанете да бъдете служебен министър-председател, с което за 10 години накарахте държавата да поема определени ангажименти - десетгодишно споразумение. Това е разликата между мен и вас: аз никога няма да се обадя на който и да е президент без съгласуваност с останалите институции, без да попитам гражданите на България, без да зная, че зад мен стои един голям национален консенсус. Но ако питате дали бих го направила, когато са изпълнени всички тези условия - да, бих го направила", каза Йотова.

"Ако говорим само с пожелания, това остават думи във въздуха. И както виждаме, в момента ситуацията на сигурността в страната е наистина безпрецедентна точно във времето. Имаме взривове на наша територия, имаме паднали дронове, имаме потънали кораби, има моряци, които са загинали. Всъщност Черно море стана по-несигурно, отколкото Персийския залив. Това е резултатът на политиката на снишаване и на липсата на действия за защита на нашето население. Сега, когато говорим за споразумението, все пак да кажа, нали, че това споразумение е било обсъждано и в парламента, изпратено обратно към правителството. И това споразумение, ако мога така да го оприлича на нашите зрители, това е една врата, която може да се отвори. Това е една врата към развиване на нашата отбранителна индустрия, която е изключително силна и способна и която можем да ползваме за създаване на работни места, високи заплати и отбранителни способности", отвърна Гюров.

Той мотивира действията си в Киев с отварянето на врата за българския военнопромишлен комплекс и бъдещото възстановяване на Украйна. Андрей Гюров върна обвиненията към тринадесетгодишния договор с турската държавна компания "Боташ", сключен от служебен кабинет при президента Румен Радев.

"Договорът с Боташ е врата без възможност за затваряне. Всеки ден плащаме по половин милион долара заради този договор. Не чух вашето мнение тогава и защо не отправихте упреци към служебното правителство", заяви Гюров.

Той изтъкна натрупаните задължения от близо 400 милиона долара и заплахата от банкрут пред обществения доставчик "Булгаргаз". Според него редовната власт на "Прогресивна България" продължава да бездейства въпреки твърденията за бъдещи дивиденти от споразумението.

Йотова контрира остро, прехвърляйки вината за газовата криза върху управлявалото тогава правителство.

"Боташ стана, защото Кирил Петков и Асен Василев за една нощ прекъснаха доставките на руски газ за България. Това наложи експресно решение на служебното правителство, а договорът тепърва ще бъде полезен на българската държава", заяви Йотова.

Гюров определи думите ѝ като откровена манипулация. Той посочи своя прочит на обстоятелствата - едностранният отказ на синьо гориво е категорично от страна на Москва.

"Не българското правителство, а Газпром спря едностранно доставките с цел да остави страната на тъмно и студено. Кабинетът тогава осигури шест танкера с втечнен газ, отказани впоследствие от служебната власт за купуване на скъпо гориво", отвърна Гюров.

Йотова насочи спора обратно към подписания от Гюров документ в Киев с твърдението за поети ангажименти за предаване на ядрените реактори от "Белене" и участие в т.нар. Коалиция на желаещите.

"Поехте ангажимент за присъствие на български войници като мироопазващи сили след примирието в Украйна. Категорично заявявам, че нито преди, нито по време, нито след войната български войници ще стъпят в Украйна", заяви Йотова.

Гюров отхвърли твърдението като лъжа и припомни съществуващите решения на парламента срещу изпращане на военни контингенти, призовавайки мнозинството на "Прогресивна България" да подкрепи новата декларация по темата.

Във финалната част на външнополитическия блок спорът се пренесе върху отношенията с Република Северна Македония. Йотова декларира твърда линия срещу отстъпки от договорените протоколи и обвини бившия премиер Кирил Петков в опит за национално предателство.

"Кирил Петков беше готов в дванадесет без пет да предаде българската позиция в Скопие, спасена единствено чрез спешната консултативна среща при президента Румен Радев", заяви Йотова.

Андрей Гюров контрира в качеството си на бивш председател на парламентарната група, внесъл френското предложение в Народното събрание. Той обвини президентството в лицемерие заради острите атаки срещу кабинета в миналото по документ, приет впоследствие като общ национален успех.

"Тогава понесохме тежки нападки за предателство, а сега чуваме от госпожа Йотова пълна подкрепа за френското споразумение като добро решение за България", заяви Гюров, отбелязвайки защитата на правата на българите в конституцията на съседната държава като обща европейска позиция.

Следващата голяма тема противопостави кандидатите по въпроса за служебната власт и механизма на конституционната домова книга. Запитана дали отново би посочила Андрей Гюров за служебен министър-председател, Йотова отговори положително поради липса на юридическа алтернатива сред останалите кандидати, но подчерта институционалния разрив между тях след посещението му в украинската столица. От своя страна Гюров заяви готовност за повторно поемане на отговорност при криза, определяйки изминалите 78 дни начело на кабинета като успешни.

Относно евентуални нови промени в Конституцията за правомощията на държавния глава, Гюров защити въведения парламентарен контрол и баланс.

"Аз не бих инициирал такива промени. Домовата книга като такава свърши своята работа и това, че сме тук, го доказва. В определени ситуации, както при договора за Боташ, един човек можеше да държи цялата власт в държавата, което доведе до тринадесет години плащания. Президентът не може да замести изпълнителната власт, а трябва да бъде противотежест при злоупотреби", заяви Гюров.

Илияна Йотова подложи на остра критика сегашната процедура за назначаване на служебен кабинет и настоя за цялостното ѝ отпадане.

"Ако искаш повече правомощия като президент, или не познаваш добре Конституцията, или си жаден за власт. Президентът има достатъчно правомощия и по сега действащия основен закон. Но тази позорна домова книга трябва да бъде премахната, за да има държавният глава реален избор и институционална отговорност при служебните кабинети", посочи Йотова.

Тя атакува социално-икономическото наследство на служебното правителство, обвинявайки го в бездействие пред инфлационния натиск.

"По време на вашето управление най-много се вдигнаха цените и скочи инфлацията, а вие бяхте неспособен да се справите с това. Направихте щаб за цените един месец преди да си тръгнете, а за горивата дадохте 20 евро под натиск, от които се възползваха едва 16 процента от гражданите", каза Йотова.

Гюров отхвърли обвиненията с данни за цените на горивата и международното признание на приложените мерки.

"Цените на петрола на международните пазари тогава бяха по-високи, но българските граждани плащаха по-малко на колонка. Компенсациите за електроенергия за бизнеса бяха на месечна база, докато сега ще чакат парите си догодина. На пролетните срещи на Международния валутен фонд мерките на нашето правителство бяха посочени като пример за навременни и работещи", заяви Гюров.

По въпроса за отношенията с останалите власти и обвиненията в стремеж към политически монопол или задкулисни договорки, Гюров изтъкна своята независимост и готовност за налагане на вето срещу решения в ущърб на гражданите.

"Няма разговори между мен и партийни централи или лидери. Дори като председател на парламентарната група извадих предложенията за административна реформа от бюджета за 2022 година, за да минат през обществено обсъждане, докато сегашният бюджет беше помилван и прокаран по късата писта без дебат", заяви Гюров.

Йотова отрече президентството да се превръща в придатък на парламентарното мнозинство и защити институционалния диалог.

"Партиите зад господин Гюров не говореха за авторитаризъм, когато господин Радев участваше в тяхното създаване. Институциите трябва да си сътрудничат, а не да воюват. Разписах частичния бюджет след два часа и половина изслушване на Асен Василев и Николай Денков, за да не блокираме държавата, а Конституционният съд отхвърли твърденията за неговата противоконституционност", посочи Йотова.

Сблъсъкът прерасна във взаимни обвинения за фискалната стабилност и разпореждането с публичните средства по време на удължителния бюджет.

"В удължителния бюджет вашето правителство остана без средства за заплати и ми предложихте да вземете пари от Българската банка за развитие за покриване на държавните разходи. Новото редовно правителство завари хазната не на нула, а с дефицит от близо минус 3 милиарда лева", настоя Йотова.

Гюров определи твърдението за заплатите като неистина и припомни размера на фискалния резерв при предаването на властта.

"Във фискалния резерв оставихме 6,8 милиарда евро, заплатите никога не са били под въпрос. Извадихме средствата от Българската банка за развитие, защото бяха паркирани като касичка за приближени фирми, и ги върнахме в бюджета за българските граждани", контрира Гюров.

Дебатът завърши този тематичен кръг с параметрите на новия държавен бюджет и критериите за президентско вето върху финансовата рамка.

"Новият бюджет се крие преди вота, защото налага допълнителна данъчна и административна тежест от 2 милиарда евро върху бизнеса и домакинствата и налива 1,5 милиарда евро в празни графи без отчетност. Липсват средства за млади лекари, майки и минимални заплати, а един милион пенсионери остават под прага на бедност. Президентът трябва да събере синдикати и работодатели за компромис, преди да се наложи вето", заяви Гюров.

Илияна Йотова отговори на въпроса за правомощията на държавния глава и параметрите на финансовата рамка с напомнянето, че процедурата по разписване на новия бюджет ще приключи в рамките на действащия президентски мандат до края на календарната година.

"Господин Гюров, следващия бюджет ще го разпиша аз, защото дори при някакво много сериозно стечение на лоши обстоятелства да спечелите изборите, бюджетът трябва да знаете, че се подписва до края на годината", каза Йотова и насочи вниманието към процедурата на Европейската комисия за свръхдефицит от близо 5,8 процента, обявена месец след стъпването в длъжност на кабинета на Румен Радев.

"Няма как за един месец този свръхдефицит да се е качил така. Има две обяснения: или документите, изпратени от България за членство в Еврозоната при финансов министър Асен Василев, са били неточни, фалшиви и скрити, или по време на вашия служебен кабинет инфлацията е скочила драстично. Първото нещо пред мен при новия бюджет са доходите на най-уязвимите хора, парите за инвестиции и подкрепата за българската икономика. Не съм привърженик на малките бюджетни дефицити, почти няма държава в Европейския съюз под границата от три процента, важна е грижата за стандарта на живот. Трябва да помним уроците от Гърция, където рестриктивните мерки и свиването на разходите блокираха държавата", заяви Йотова.

Тя подчерта като задължителни стъпки пред финансовото планиране запазването на цените на електроенергията и отоплението, увеличението на пенсиите и учителските заплати, както и ресурсите за младите семейства и образованието.

Андрей Гюров контрира с тезата за произхода на натрупания дефицит и липсата на държавни реформи.

"Свръхдефицитът е на базата на новите разчети по новия бюджет, а не на този, изпълняван от служебния кабинет. Българските граждани и българският бизнес отново биват изтупани като брашнен чувал, а държавата отказва да ограничи своите собствени разходи", заяви Гюров.

Йотова отвърна с настояване за прозрачност при фискалното управление и прекратяване на порочните счетоводни практики.

"Няма да се крият повече разходи, няма да се взимат предварително печалби от предприятията и ще спре двугодишното задържане на парите за общините само за показване на 3 процента дефицит. Говорителите на вашите партии обещаваха златен дъжд от инвестиции и липса на инфлация в Еврозоната, а днес реалността е друга. Затова с президента поискахме референдум, за да стане ясно пред обществото, че процесите ще бъдат тежки и страната ни няма пълна готовност", посочи Йотова.

Гюров отхвърли инициативата за допитване до гражданите като политически инструмент за насаждане на нестабилност и критикува данъчната политика на редовната власт.

"Този референдум е обявен за противоконституционен от Конституционния съд, настояването за него е чист популизъм с цел разделение и страх сред хората. Инвестициите идват при доверие. Налагането на еднократен данък свръхпечалба за покриване на постоянни държавни разходи представлява диагноза за тежък проблем в близко бъдеще. Този бюджет е насочен срещу бизнеса, инвеститорите и домакинствата", заяви Гюров.

След приключването на икономическия дебат водещата Поли Златарева обяви преминаването към регламента за преки въпроси между двамата опоненти.

Преди старта на преките въпроси Илияна Йотова направи процедурно възражение относно референдума за еврото и заяви, че предложението изобщо не е стигнало до произнасяне на Конституционния съд, а е било отхвърлено от мнозинството в Народното събрание. Андрей Гюров отговори лаконично с думите: "Мнозинство се налага лесно, отговорност се налага трудно".

Гюров откри прекия двубой с питане към Йотова в качеството ѝ на дългогодишен журналист относно институционалния натиск върху медийната среда.

"Вие като журналист би трябвало да се интересувате от свободата на словото и как тя се защитава от държавата и президентската институция. Тогава, когато вицепремиер говори за добри медии и за лоши медии, и пресцентърът на Министерския съвет се използва в предизборна кампания за агитиране в полза на един от кандидатите, каква позиция бихте взели за защита на правата на българските журналисти и правото на изказ?", попита Гюров.

Йотова защити правото на свободно изразяване на всяко длъжностно лице и се позова на своя професионален опит като репортер, директор на "Новини" в БНТ и евродепутат в работни групи за медийни регулации и защита на разследващата журналистика. Тя върна обвинението към предишната редовна власт.

"Свободата на медиите означава, че всеки може свободно да изкаже своето мнение, без значение дали е вицепремиер, премиер, министър или обикновен гражданин. Аз разбирам свободата на медиите точно така, а не през цензурата или автоцензурата. Една вечер гледах телевизия и на часовника преди централната информационна емисия, най-официалното време в държавата, се появи министър-председател с молба към своята партньорска партия да не разтуря сглобката", отвърна Йотова.

В своя първи въпрос Йотова поиска обяснение от Гюров за негово публично изказване след арестите на местни управници, свързано с етническото съжителство.

"Когато бяха арестувани двама кметове, вие казахте, че по този начин в България отново има възродителен процес. Продължавате ли да твърдите това и съзнавате ли колко е опасно едно такова твърдение на фона на признатия ни модел за толерантност и етнически мир?", попита Йотова.

Гюров категорично отрече авторството на тези думи и обвини парламентарната група на "Прогресивна България" в разпространение на дезинформация.

"Не слагайте чужди думи в моята уста, не съм говорил за възродителен процес. Депутати и председателят на парламентарната група на Прогресивна България разпространяват фалшиви новини за мен. Във въпросното интервю заявих, че борбата срещу олигархията е закъсняла, трябва да бъде доведена докрай и очакваме резултати. Медиите са четвърта власт и коректив. Когато се определя кои журналисти да задават въпроси, медиите се делят на добри и лоши, а пресслужбата на Министерския съвет се ползва в кампания, това не е свобода на словото", заяви Гюров.

Във второто си питане Гюров постави остро темата за вицепрезидентските укази за помилване на осъдени лица за търговия с наркотични вещества.

"Госпожо Йотова, вие дали ще се извините на българските майки затова, че сте помилвали наркотрафиканти, и бихте ли го признали това като грешка? На базата на какви критерии вие взехте това решение не в само един случай, а в повтарящи се случаи?", попита Гюров.

Йотова отхвърли обвиненията като манипулация и обяви пълно съдействие на съдебната власт чрез предаване на цялата документация.

"Изградихте цялата си кампания върху лъжи. Трябва много да не познавате процедурите за помилване, за да твърдите такова нещо. Всички документи, свързани с помилването, аз лично с моя подпис предоставих на българската прокуратура за пълна проверка на становищата от институциите. Не съм имала основание за съмнение в комисия, назначена от правосъдния министър Надежда Йорданова и здравния министър Асена Сербезова от вашата партия. Не мога да допусна подпис на български лекар под фалшив документ, решението ми е изцяло по хуманитарни и здравословни причини", заяви Йотова.

Във втория си въпрос Йотова акцентира върху границите на политическата етика и персоналните нападки в предизборната надпревара.

"Питам ви лично като човек, извън Асен Василев и останалите партийни председатели: вие съгласен ли сте с кампания, проведена с демагогия, лъжи, лични нападки през тролове и елфи, с медийни посегателства срещу моя съпруг?", попита Йотова.

Гюров защити публичния характер на водената от него агитация и върна темата към институционалната отговорност на държавния глава, разграничавайки личния живот от официалните правомощия.

"Нашата кампания беше изключително директна и открита. Всички граждани можеха да задават въпроси, запазихме добрия тон и никога не сме говорили за лични неща извън вашата институционална отговорност при помилванията. Опитът за прикриване зад медицински комисии не е достоен, защото това правомощие е изцяло във вашите ръце и вие носите пълната отговорност за този подпис. Прогресивна България осуети всички опити за парламентарно изслушване по тази тема. В същото време ваши депутати споделят масово колажи с мен с автомат, каска и украинско знаме. Това са тролски действия за внушаване на лъжи", заяви Гюров.

Гюров задълбочи атаката си по процедурата за помилване, оспорвайки обхвата на цитираните здравни експертизи и разграничавайки медицинската грижа от предсрочното освобождаване.

"Относно медицинската комисия от времето на Надежда Йорданова: направихме проверка, там става въпрос само за двама сменени души. Тази комисия наблюдава здравето на всички затворници, а комисията по помилванията е съвсем различна структура. Много бих искал да видя документа, в който медицинската комисия изрично казва, че този човек трябва да бъде помилван. Хуманното отношение към болен човек изисква лечение в съответните условия, а не освобождаване с риск отново да трови българските деца и да разваля семейства", настоя Гюров.

Йотова контрира с нормативната база при сформирането на експертните органи и отхвърли тезата за липса на институционален отговор към законодателната власт.

"Тази комисия не се назначава по лично решение на министър, а съществува по закон с подписите на поне трима министри и заместник-министър. Решението за помилване се взима въз основа на изпратени официални документи от всички институции, аз не съм лекар и не мога да правя медицински заключения. Всички материали са в прокуратурата за пълно изясняване. Злоупотребявате с тази тема при липса на аргументи по големите въпроси за България. Твърдението за липса на информация е неистина: администрацията ни изпрати 14 отговора на 14 депутатски питания, но за разлика от вашите говорители аз нямах достъп до парламентарната трибуна за защита", отвърна Йотова.

В края на този пряк диспут Гюров обвърза водения предизборен тон с крайните резултати от първия тур на гласуването.

"Приех всички предложения за публичен дебат, отхвърлени от щаба на госпожа Йотова. Нашата открита и позитивна кампания на граждански принцип стопи първоначалната разлика от 20 процента до под 3 на сто. Калната кампания с внушения, заплахи от войни и несъществуващи врагове доведе до срив от 900 000 гласа за Прогресивна България спрямо парламентарния вот", заяви Гюров.

В заключителния етап на телевизионния диспут двамата кандидати отговориха на блиц въпроси за своите лични възгледи, източници на вдъхновение и държавнически авторитети. По темата за любимите книги Андрей Гюров посочи романа "Един аристократ в Москва" с аргумента за способността за достоен отговор при бързи исторически обрати. Илияна Йотова сподели привързаността си към поезията на Маргарита Петкова с мотива, че стиховете изискват разбиране на тяхната философия.

Като пример за държавническо поведение Йотова посочи съавтора на Конституцията Любен Корнезов заради неговата почтеност, придържане към законите и отхвърляне на политическите интриги. Гюров посочи канадския премиер Марк Карни заради неговия професионализъм и прямота при сложни кризисни обстоятелства. Запитани за най-близката лична опора в трудни моменти, Йотова назова своята майка и припомни ранната загуба на своя баща, а Гюров посочи своята съпруга и тридесет и двегодишния им съвместен път.

Претендентите аргументираха и избора на своите кандидат-вицепрезиденти. Гюров изтъкна юридическия опит и експертизата по сигурността на Георги Кандев като естествено допълнение към финансово-икономическия си профил. Йотова защити кандидатурата на Кирил Вълчев с неговия авторитет в сферата на словото и правото и посочи опита му в работата с българските общности зад граница и опазването на националното културно наследство.

При взаимната оценка на качествата Гюров похвали активността на Йотова с диаспората, но отправи критика към липсата на институционален баланс спрямо изпълнителната власт. Йотова отвърна, че познава своя опонент твърде слабо за цялостно мнение, и настоя за край на институционалните блокажи.

По въпроса за бъдещия си стил на управление Гюров се определи като президент умиротворител с фокус върху образованието, здравеопазването и диалога между институциите.

"В последните мандати президентската институция беше използвана за разделение и за трамплин към изпълнителната власт. Искам да върна доверието в тази институция, да не се делим на наши и ваши, а да се обединяваме около големите цели за страната", заяви Гюров.

Йотова заяви съчетание между стремеж към съгласие и категорична защита на националния интерес.

"От януари месец разговарям с всички политически сили, парламентарни групи и гражданския сектор. Едновременно с това ще бъда боец за българския национален интерес, без да се поддавам на външен натиск", посочи Йотова.

Преди заключителните изказвания напрежението отново се повиши по темата за семейните граници в кампанията. Йотова призова семейството ѝ да бъде оставено извън политическите атаки. Гюров отвърна, че никога не е засягал нейните близки, и упрекна нейния щаб в разпространение на неистини.

В едноминутното си заключително обръщение Гюров призова за активност на балотажа с бюлетина номер 4 на основата на срещите си в страната и управленския опит в служебния кабинет.

"Проведохме открита кампания, посетихме стотици градове и села, срещнахме се с десетки хиляди хора и слушахме техните проблеми за изработване на петгодишна платформа. Имахме 78 дни в служебното правителство, дали надежда на хората. В неделя излезте и гласувайте", призова Гюров.

Йотова се обърна към гражданите с призив за гласуване с бюлетина номер 25 в Деня на народните будители.

"Вторият тур ще бъде на един от най-големите български празници - 1 ноември, когато почитаме великите личности от нашата история. Нека на този ден бъдем достойни за тях, да бъдем смели и да защитим правото на избор, за да бъде България в сигурни ръце", заяви Йотова.

Попитани от водещата Поли Златарева как ше се разделят след края на дебата, опонентите се приближиха един към друг в студиото и си стиснаха ръцете. При размяната на поздрави Йотова се обърна към своя съперник: "И аз успех желая, господин Гюров, така както ви пожелах първия ден, в който ви назначих за служебен министър-председател". Гюров прие жеста с думите: "Благодаря!".

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