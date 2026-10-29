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Премиерът Румен Радев заяви, че ВВС са били в готовност да вдигнат военни самолети L-39, базирани в Балчик, за да въздейства върху надводния дрон, който удари контейнеровоза край Шабла в сряда по обед, но не се е наложило, тъй като той не е навлязъл в териториалните ни води. Радев обясни, че в изключителната икономическа зона би било нарушение на международното право, ако предприемем каквито и да било действия за унищожаването му.

Черно море под прицел

Френски патрулиращ самолет е открил дроновете поне половин час преди удара и е дал насоки накъде се насочват дроновете, съобщи Радев.

"Вие чухте много ясно началника на отбраната, който обясни прекрасно - дори да имаме средства за въздействие, ние няма как да го направим в изключителната икономическа зона. Няма как да го направим, нарушаваме международното право. Имаме редица ограничения", обясни той.

Премиерът посочи, че видеозаписът на дрона е с много добро качество и вече се обследва. "Ние сме споделили видеоизображението с нашите съюзници. Правят се всички възможни експертизи. Очакваме най-сетне да има отговор и ясни доказателства кой извършва тези атаки", коментира Радев.

Той подчерта, че във Външно министерство ще бъде извикан посланикът на съответната държава, чийто е дронът, в момента, в който това бъде доказано. "Ако се докаже с какъв произход са тези дронове, министърът на външните работи ще връчи нота на посланика", каза още премиерът.

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"Откъде е тръгнал, все още не знаем. Естествено е, че ще е от Изток, щом е покрай брега", добави Радев. Той каза, че има своите логически предположения, но предпочита да изчака експертизите и заключенията. Според него, ако човек чете социалните мрежи, там вече вървят предположения, според които дронът е с произход от поне 4-5 държави, но това са несериозни неща преди да са готови експертизи.

Премиерът обясни, че е направено всичко за защитата на сигурността край нашия бряг, като помощ от НАТО се иска постоянно, но и пактът също има своите ограничения. Налице е пълна мобилизация на всички способности на нашите въоръжени сили, както и на нашите съюзници. "Какво още да предприемем? Оттук-нататък има само едно решение - прекратяване на огъня и сядане на масата за преговори. Няма какво друго да се направи", заключи министър-председателят.

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Радев коментира още, че приписаните му думи по адрес на Румъния са спекулация и загуба в превода. Той повтори, че единственото, което е заявил, е било това, че въпреки че Букурещ е назовал, че атаките с дронове са руски, това не е предпазило страната още на следващия ден да бъдат ударени кораби в нейна територия в Черно море. 

"Искам да кажа на всички наши политици, които така убедително насаждат усещането, че ако ние се обявим и кажем: "Вие, Русия, сте източникът на атаката", и ако размахаме пръст, това ще ни защити. Не може да ни защити и това се случи в Румъния", посочи още Радев.

МС ще изпълни решенията на ЦИК. Каквото каже българският съд, това ще направим, каза премиерът във връзка с обжалваното решение на Комисията, заключила, че премиерът и пресцентърът не са нарушили изборния кодекс.

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