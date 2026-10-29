На кадрите се вижда как безпилотното бойно устройство се движи към десния борд на кораба

34992 Колаж: Dir.bg

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Видеозапис от момента на атаката от морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера бе поразен в Черно море край нос Калиакра, бе разпространен от специализирания сайт "Маритайм".

На кадрите се вижда как безпилотното надводно бойно устройство се движи към десния борд на плаващия под либерийски флаг кораб, който беше ударен на около 17 морски мили от нос Калиакра в изключителната икономическа зона на България. 18-членният екипаж, състоящ се от 14 филипинци и четирима украинци, беше спасен и евакуиран във Варна, а около полунощ контейнеровозът потъна.

От "Маритайм" допълват, че видеото е било верифицирано от три независими източника.

По-рано началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че атаките срещу плавателния съд са дошли от източно направление.

"Имаме достатъчно информация по отношение на дроновете, може би ще се появят и записи в скоро време. Данните, които ние имахме, сме ги споделили със съответните компетентни органи, както в национален, така и в съюзен мащаб", добави той.

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Поразеният контейнеровоз се е движил от израелското пристанище Хайфа към румънското - Констанца. След атаката е имал 3 пробойни на десния си борд. Натоварен е с 421 контейнера, 20 от тях са паднали в морето.

Екипи на Изпълнителна агенция "Морска администрация" са извършили обследване на "CONTSHIP JET".

След оценката на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

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