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Шофьорите вече могат да проверяват на едно място къде има катастрофи, ремонти, задръствания и затворени пътища в страната. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) представи нова интерактивна карта, която показва актуалната обстановка по републиканската пътна мрежа.

Войната по пътищата

Платформата е достъпна на адрес traffic.api.bg от 19:00 часа днес.

"Целта ни е да улесним шофьорите, да им осигурим повече данни за състоянието и условията по републиканските пътища в реално време", подчерта при представянето на сайта министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Очакванията са това да помогне за избягване на рискови участъци, да улесни пътуванията и да допринесе за намаляване на пътните произшествия.

Директорът на дирекция "Информационни технологии и системи" към Агенция "Пътна инфраструктура" Иван Михайлов обясни, че системата е разработена в съответствие с европейските изисквания.

Новият сайт обединява на едно място данни, които досега са били разпространявани чрез отделни съобщения. Предвидена е и възможност за разграничаване на ограниченията според категорията на превозните средства, когато това е необходимо. Системата позволява интеграция с различни навигационни платформи, което създава възможност информацията за пътната обстановка да достига до водачите и чрез приложенията, които използват при пътуване. 

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Как да използваме новата карта?

Преди пътуване е достатъчно да отворим сайта и да намерим пътя или района, през който ще преминем. Върху картата се показват участъците с ремонти, катастрофи, ограничения и други затруднения.  Така водачите могат предварително да преценят дали по маршрута им има проблем и дали е необходимо да изберат друг път.

Информацията се обновява автоматично на всеки 15 минути. При затворени пътища и проходи системата може да показва и обходни маршрути.

Освен за катастрофи и ремонти, платформата предоставя информация за задръствания, метеорологични условия, средната скорост на движение и очаквани ограничения през следващите дни, така че шофьорите да могат да планират пътуванията си предварително.

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Новият сайт не е навигационно приложение като Google Maps или Waze. Той предоставя официална информация от АПИ, която може да се използва и от други навигационни платформи.

Засега картата обхваща републиканската пътна мрежа, а не всички улици в населените места. В бъдеще се предвижда системата да бъде разширявана.

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