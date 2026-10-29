В съдебната зала двамата отхвърлиха обвиненията, а Радослав Ревански заяви, че е жертва на политическо дело

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Апелативният съд в Бургас отмени мерките "задържане под стража" на кметовете на Белица Радослав Ревански и Сунгурларе Димитър Гавазов. Двамата ще бъдат под домашен арест, след като магистратите промениха определенията на Окръжния съд в Бургас.

Ревански ще изтърпява мярката в Белица, а Гавазов - на настоящия си адрес в село Лозарево.

Двамата бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на 20 и 21 октомври. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи спрямо двамата най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Те са обвинени за участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние. Според прокуратурата разследването е свързано с обществени поръчки в община Сунгурларе.

Апелативният съд в Бургас реши, че събраните доказателства дават основание за обосновано предположение, че Ревански и Гавазов са съпричастни към престъплението, в което са обвинени. Съдът обаче приема, че няма опасност те да се укрият. Макар да съществува риск от извършване на ново престъпление, магистратите преценяват, че той не е толкова голям, че да налага задържането им под стража, и може да бъде преодолян с по-леката мярка "домашен арест", предаде БНТ.

Решението беше постановено след заседание, на което прокуратурата настоя кметовете да останат в ареста, а защитата оспори доказателствата срещу тях.

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Ревански: Чувствам се като политически дисидент

Кметът на Белица Радослав Ревански отхвърли обвиненията и определи делото срещу него като политически мотивирано, предаде Burgas24.bg.

"Едва ли съм си мислил, че мога да стана жертва на политическо дело. Чувствам се като "политически дисидент" на един диктаторски режим", заяви той пред съда.

Ревански отправи обвинения към Румен Радев и бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, като твърди, че арестът му е бил предварително планиран.

По думите му повече от 1000 души са били ангажирани с неговото задържане. Той заяви още, че високопоставен представител на служебните кабинети на Радев го е предупредил за намерения за арест.

Кметът отрече да е поддържал контакти със свидетеля по делото Мариян Цонев, бивш кмет на Гурково, като посочи, че не го е виждал от четири години.

"Аз не съм престъпник", заяви Ревански в края на изказването си.

Гавазов отрече да е оказвал натиск върху служители

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов също отхвърли твърденията на обвинението за неправомерно влияние върху обществени поръчки.

Той категорично отрече да е участвал в среща с Радослав Ревански и Мариян Цонев, както и да е обсъждал с третия обвиняем по делото Христо Широков кои фирми да получават обществени поръчки.

"Да кажат къде се е състояла тази среща", настоя Гавазов.

"Никога не съм натискал служител да прави нещо против волята си. Никога не съм казвал, че искам всички да ме обичат. Искал съм всички да работят за благото на Община Сунгурларе", допълни той.

Прокуратурата: Има опасност от влияние върху свидетели

От държавното обвинение настояха първоначалните мерки за неотклонение да бъдат потвърдени.

Апелативният прокурор Красимира Кателиева заяви, че става въпрос за тежки умишлени престъпления и че са събрани доказателства, които обосновават предположение за участие на двамата кметове в манипулиране на обществени поръчки в полза на определени изпълнители.

Според прокуратурата съществува риск Гавазов да повлияе на свидетели или да укрие доказателства, ако бъде освободен от ареста. Обвинението се позова и на свидетелски показания за отправяни заплахи.

По отношение на Ревански прокурорът посочи, че свидетели са заявили, че изпитват страх от него.

Защитата оспори доказателствата и безпристрастността на първия съдебен състав

Адвокатите на двамата кметове определиха обвинителната теза като недостатъчно подкрепена с доказателства.

Според защитата на Ревански липсват конкретни данни за времето, мястото и обстоятелствата около предполагаемите разговори между обвиняемите.

Юристите оспориха и показанията, според които кметът на Белица е одобрявал обществени поръчки на кметове от ДПС. Те посочиха, че други разпитани свидетели не са потвърдили твърденията за подобно влияние.

Защитата отново повдигна въпроса за писмо от директора на затвора в Бургас, с което Община Белица е била уведомена, че Ревански ще може да гласува от ареста на първия тур на президентските избори. Според адвокатите писмото е изпратено около час преди началото на първото съдебно заседание по мярката му за неотклонение.

Адвокатите изразиха съмнения и в безпристрастността на съдебния състав на Окръжния съд в Бургас, който първоначално постанови задържането.

След разглеждане на жалбите Апелативният съд прецени да замени най-тежките мерки за неотклонение с домашен арест.

Докато делото се гледаше граждани от Сунгурларе и Белица скандираха с викове "Свобода" пред съда в защита на двамата кметове.

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