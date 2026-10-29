Дивото животно разбило прозорец и проникнало в сградата, докато на втория етаж имало туристи. Според собственика това е четвъртото посещение на мечката само за месец

401 Снимка: БТА

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Мечка нахлу през нощта в къща за гости "Градешки бани" край Кресна, потроши кухненско оборудване и посуда и проникна в помещенията за настаняване. Инцидентът е станал в района на Градешки минерални бани в нощта срещу 29 октомври, съобщават местните медии "Струма" и "Пиринско".

Дивото животно първо преминало през двора на заведението към туристическия обект, където преобърнало маси. След това разбило прозорец и успяло да влезе в сградата.

В търсене на храна мечката преобърнала кухненското оборудване, изпотрошила съдове и оставила сериозни щети. По информация на собственика тя проникнала и в бунгала и стаи на приземния етаж.

По време на нощното нашествие на втория етаж на къщата за гости имало настанени туристи.

Стопаните незабавно подали сигнал на телефон 112, а за случилото се били уведомени и полицейските служители.

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Според собственика това не е първото посещение на дивото животно. Само през последния месец мечката е влизала в имота четири пъти, което засилва опасенията от нови инциденти.

Преди да достигне къщата за гости, тя преминала и през близък пчелин, където преобърнала няколко кошера.

Местни жители разказват, че мечката се появява в района почти всяка нощ, вероятно привлечена от възможността да намери храна. Собствениците на пчелини вече са предприели допълнителни мерки за защита, но според тях дори поставените електропастири не успяват да спрат животното.

След последния инцидент на място са пристигнали горски служители и представители на парка. Предоставени са им записи от охранителните камери, които ще бъдат използвани за установяване на движението на мечката и преценка на необходимите мерки.

Случаят идва само ден след като младо мече беше заснето да се разхожда през нощта по улиците на Благоевград.

По-рано този месец зачестили появи на мечки в близост до населени места вдигнаха на крак горските и общинските власти в Южна България. Докато в Родопите институциите успешно уловиха и преместиха в ловно стопанство "Кормисош" двете млади мечки, които седмици наред навлизаха в девинското село Гьоврен, в Сандански бе забелязан едър хищник над градския зоокът, което наложи спешни предупреждения към жителите и туристите да избягват разходките в района.

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