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Граждани се събраха на протест пред посолството на Руската федерация в София под наслов "СТОП на руската агресия - Митрофанова ВЪН!", организиран от сдружение БОЕЦ. Протестът е съгласуван със Столичната община.

Протести

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Снимка: БТА

Протестиращите блокираха движението по ул. "Николай Мирчев", предаде БТА.

Снимка: БТА

Георги Георгиев от БОЕЦ каза пред протестиращите, че от сдружението са входирали гражданска нота в посолството, с която обявяват руския посланик Елеонора Митрофанова за персона нон грата.

Снимка: БТА

Гражданите трябва да защитим родината си от агресията на Русия и всеки друг агресор, когато управниците са неспособни да го направят, заявяват организаторите на протеста.

Снимка: БТА

Русия, колкото нагло, толкова и страхливо отказа да поеме отговорност за тези нападения и затова - Митрофанова вън, заявяват от БОЕЦ.

Снимка: БТА

Протестиращите скандираха "За да има мир, Радев в Сибир", "Тук не е Москва", "Убийци", "Путин - терорист" и "Оставка".

Снимка: БТА

В края на събитието те замеряха сградата на посолството с яйца. Също така запалиха факли с цветовете на украинското знаме и гърмяха бомбички.

Снимка: БТА

Един от протестиращите показа парчета с руски надписи, за които твърдеше, че са части от руски дронове, намерени край Дуранкулак.

Снимка: БТА

Чувствам се зле, в сравнение с румънците, които застават и казват "Да, агресорът е Русия", нашето правителство не може да назове агресора, защото не знае кой е. Това са страхливци, те ни предават във военно време, каза пред протестиращите Станка Желева.

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Протестът приключи към 19:30 ч. Движението в района вече е свободно.

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