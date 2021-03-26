3988 нови случая на COVID-19 са потвърдени у нас за последното денонощие при 17 825 направени тестове, според Единния информационен портал. 22,37% от всички направени тестове са положителни.

Извънредна обстановка

Хоспитализирани са 9281 души, от тях 769 - в интензивно отделение. Излекувани са 2161, а 99-има са починали. Поставени са 14 292 дози ваксина.

Разпределение по области по настоящ адрес:

  • София (град) - 1109
  • Варна - 362
  • Бургас - 321
  • Пловдив - 295
  • Благоевград - 149
  • Стара Загора - 142
  • Русе - 136
  • София област - 135
  • Плевен - 120
  • Враца - 104
  • Сливен - 98
  • Хасково - 95
  • Перник - 94
  • Добрич - 90
  • Велико Търново - 89
  • Силистра - 73
  • Ловеч - 70
  • Пазарджик - 69
  • Ямбол - 68
  • Монтана - 62
  • Смолян - 57
  • Шумен - 55
  • Кюстендил - 47
  • Габрово - 46
  • Кърджали - 30
  • Видин - 28
  • Търговище - 23
  • Разград - 21

 