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3988 нови случая на COVID-19 са потвърдени у нас за последното денонощие при 17 825 направени тестове, според Единния информационен портал. 22,37% от всички направени тестове са положителни.
Извънредна обстановка
Хоспитализирани са 9281 души, от тях 769 - в интензивно отделение. Излекувани са 2161, а 99-има са починали. Поставени са 14 292 дози ваксина.
Разпределение по области по настоящ адрес:
- София (град) - 1109
- Варна - 362
- Бургас - 321
- Пловдив - 295
- Благоевград - 149
- Стара Загора - 142
- Русе - 136
- София област - 135
- Плевен - 120
- Враца - 104
- Сливен - 98
- Хасково - 95
- Перник - 94
- Добрич - 90
- Велико Търново - 89
- Силистра - 73
- Ловеч - 70
- Пазарджик - 69
- Ямбол - 68
- Монтана - 62
- Смолян - 57
- Шумен - 55
- Кюстендил - 47
- Габрово - 46
- Кърджали - 30
- Видин - 28
- Търговище - 23
- Разград - 21