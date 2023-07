През изминалата нощ Москва беше подложена на нова атака с дронове. Както заяви кметът на града Сергей Собянин, около четири часа сутринта са регистрирани "удари с дронове по две нежилищни сгради".

ТАСС, позовавайки се на службите за спешна помощ, съобщи, че останките от първия дрон са открити на Комсомолския проспект № 17, като при това е разрушен покривът в двуетажна административна сграда. Освен това в намиращите се в близост жилищни сгради и магазини са изпочупени прозорците. Собянин обеща "възможно най-бързо" да помогне на жителите да отстранят щетите в апартаментите си.

Вторият дрон се е ударил в строящ се бизнес център на булевард "Лихачов". В сградата са счупени прозорците на 17-ия и 18-ия етаж на площ от 50 кв. м. Движението по двата булеварда беше временно блокирано, докато службите за спешна помощ отстранят последиците. И в двата случая няма пострадали.

По-късно руските медии съобщиха, че друг дрон - тип хеликоптер без взривно устройство, е паднал в Зеленоградския район на Москва на територията на централното гробище. В резултат на това също няма пострадали.

На свой ред Руското министерство на отбраната заяви, че е потиснало дроновете с помощта на средства за радиоелектронна борба, и обвини Украйна за нападението. "Сутринта на 24 юли беше осуетен опит на киевския режим да извърши терористична атака с два безпилотни летателни апарата срещу обекти на територията на град Москва. С помощта на средства за радиоелектронна борба бяха потиснати и разбити два украински безпилотни летателни апарата", се казва в изявлението на военното ведомство.

Представителят на разследващия сайт Bellingcat Христо Грозев посочи, че в близост до мястото на падането на дрона на Комсомолския проспект има много военни обекти. По-специално, на № 20 се намира Военният университет, както и свръхсекретни подразделения на Главното разузнавателно управление на Русия, като например "щабът за кибератаки на ГРУ". Също така на пешеходно разстояние на Фрунзенския булевард се намира главната сграда на руското Министерство на отбраната.

