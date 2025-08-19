Американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE) публикува в социалната мрежа X снимки на депортирани от страната граждани на Украйна, предаде "РИА новости".

"Това са снимки на украински имигранти, заснети в първите минути на завръщането им в родината след експулсирането от САЩ", се казва в официалния акаунт на службата.

По-рано през август The Wall Street Journal съобщи, че около 120 хиляди украинци, избягали в САЩ през последните две години, ще започнат постепенно да губят хуманитарната си защита. Според изданието, става дума за тези, които са пристигнали в САЩ по програмата "Единство за Украйна".

"Единство за Украйна" стартира на 21 април 2022 г. като част от ангажиментите на администрацията на Джо Байдън за предоставяне на убежище на украинци. Програмата позволява на украински граждани и членове на техните семейства да влязат в САЩ за срок до две години, ако имат американски спонсор, готов да им оказва финансова помощ през целия период на престоя им.

"Бизнесът" с украинските бежанци в САЩ
Виж още "Бизнесът" с украинските бежанци в САЩ

Веднага след завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп подписа няколко указа за борба с нелегалната миграция. Според него много програми в тази област са били незаконни от самото начало. След това, както пише The New York Times, Министерството на вътрешната сигурност на САЩ разпореди да се спре влизането в страната на мигранти, включително украинци. 

В същото време значителна част от украинските бежанци, които понастоящем живеят в Полша, вероятно ще останат там, дори ако Киев сключи споразумение за прекратяване на огъня с Москва, тъй като те вече са интегрирани в полския пазар на труда. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни на международната рейтингова агенция Fitch Ratings, предаде Укринформ.

Полша все още е дом на около 1 милион украински бежанци, избягали след пълномащабната инвазия на Русия. Те са помогнали за съживяването на стегнатия пазар на труда в страната и за стимулиране на икономическия растеж, казват наблюдатели на Fitch, като агенцията смята, че тази тенденция ще продължи.

