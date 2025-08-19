Руският президент Владимир Путин е "хищник, огромна ламя пред портите ни", която "трябва да продължава да яде, за да оцелее", заяви днес френският президент Еманюел Макрон, призовавайки европейците да "не бъдат наивни" спрямо Русия, която, по думите му, ще остане "трайно дестабилизираща сила", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"От 2007-2008 г. насам (по време на руската интервенция в Грузия - бел. АФП) президентът Путин рядко е спазвал ангажиментите си. Той постоянно е бил дестабилизираща сила. И е търсил да прекрои границите, за да разшири властта си", отбеляза френският президент в интервю за телевизия Ел Се И.

Френският президент каза, че "Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас".

"Страна, която инвестира 40 процента от бюджета си във военно оборудване, която е мобилизирала армия от над 1,3 милиона души, няма да се върне към състояние на мир и отворена демократична система от днес за утре", предупреди той.

"Така че, включително и за собственото си оцеляване, той (Путин) трябва да продължи да яде. Ето това е. И така, той е хищник, той е огромна ламя пред портите ни. Не казвам, че утре Франция ще бъде атакувана, но все пак това е заплаха за европейците [...] Не трябва да бъдем наивни", посочи Макрон.

В друго интервю за американската телевизия Ен Би Си обаче Макрон не скри, че не споделя оптимизма на Доналд Тръмп относно възможността за постигане на мирно споразумение.

"Когато погледна ситуацията и фактите, не виждам президентът Путин да иска мир в момента, но може би съм прекален песимист", заяви френският президент.

По-рано френският президент заяви, че една от гаранциите за сигурност, която трябва да съпътства всяко мирно споразумение с Русия, ще бъде силна украинска армия, способна да възпрепятства всякакви нови атаки, предаде АФП.

"Днес следобед имах възможността да обърна внимание върху съдържанието на тези гаранции за сигурност, които са силна украинска армия, способна да устои на всякакви опити за нападение и да ги възпрепятства, и следователно без ограничения по брой, капацитет и въоръжение", заяви той пред журналисти след среща в Белия дом с американския и украинския президент, както и с други европейски лидери.

Френският президент добави, че въпросът с евентуалните териториални отстъпки от страна на Украйна не е бил разгледан по време на вчерашните дискусии с американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и други европейски лидери.

