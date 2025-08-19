Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че срещата на върха на Северноатлантическия алианс ще се проведе на 7 и 8 юли догодина в президентския комплекс Бештепе в Анкара, Турция, съобщи НАТО на сайта си.

При обявяването на мястото на провеждане на срещата Рюте изтъкна защо Турция е избрана за домакин.

"Искам да благодаря на Турция за домакинството на тази важна среща. Турция е силен съюзник в НАТО от повече от 70 години, като прави неоценим принос в нашата споделена сигурност. На следващата си среща лидерите (на страните членки) ще продължат да правят НАТО по-силен, по-справедлив и по-боеспособен съюз, готов да отговори на предизвикателствата, решаващи за нашата сигурност", коментира генералният секретар на пакта, цитиран от БТА.

Това ще бъде второто турско домакинство на среща на върха на НАТО след тази в Истанбул през 2004 г. Срещите на върха събират лидерите на съюзническите държави, за да вземат решения по важни въпроси, пред които е изправен алиансът.

