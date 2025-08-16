10 Снимка: Скрийншот/Telegram

В днешния си разговор с украинския президент Володимир Зеленски президентът на САЩ Доналд Тръмп е потвърдил, че Путин настоява за изтеглянето на украинските войски от целия Донбас, пише Блумбърг, като се позовава на свои източници.

При това Тръмп е заявил, че Украйна трябва сама да реши какво да прави със своята територия.

Източникът на агенцията също така е потвърдил, че Тръмп е определил като своя основна цел постигането на бързо мирно споразумение, а не просто прекратяване на огъня.

Според запознати със ситуацията, някои европейски чиновници са загрижени, че Тръмп сега ще оказва натиск върху Зеленски да направи териториални отстъпки с цел постигане на това споразумение.

Ключовият въпрос, което се явява тук, е границата, пише украинското издание "Страна" и си задава въпроса: Реално ли е мирно споразумение между Украйна и Русия?

И така, за основния резултат от вчерашните преговори с Путин Тръмп заяви, че и двамата са стигнали до заключението, че е необходимо не временно прекратяване на огъня, а всеобхватно мирно споразумение. Тръмп след това предаде същата идея на Зеленски и европейските лидери.

"Всички се съгласиха с това", допълни президентът на САЩ, въпреки че засега нито Зеленски, нито страните от ЕС са дали публично съгласието си за такъв вариант (който кардинално противоречи на предишните им изисквания за безусловно прекратяване на огъня преди началото на обсъждането на условията на мирния договор). Въпреки това, по всичко личи, че те имат намерение да обсъдят спешно този нов обрат. Мерц вече провежда заседание на правителството. Днес се събират посланиците на всички страни от ЕС. А Зеленски в понеделник лети при Тръмп във Вашингтон.

Доколко е реалистичен вариантът за сключване в кратки срокове на мирно споразумение, за което заяви Тръмп? Или това е само форма на забавяне на преговорите?

Единственото, в което официалните позиции на Русия и Украйна по отношение на мирното уреждане на конфликта напълно съвпадат, е тезата, че "е необходим траен дългосрочен мир, а не временно затишие преди нова война". Тоест и двете страни декларират желание да сключат пълноценно мирно споразумение.

Проблемът е, че Киев и Москва го виждат при напълно противоположни условия.

За Киев понятието "траен мир" е преди всичко гаранции за сигурност от страна на САЩ и други страни от НАТО на такова ниво, че да направят невъзможно ново нападение от страна на РФ (аналог на член 5 от договора за НАТО или въвеждане на чуждестранни войски в Украйна), както и затвърждаване на западния и европейски вектор на развитие на страната. Плюс това - компенсация от Русия за щетите от войната. ЕС днес вече прие съвместна декларация, че на Украйна не трябва да се забранява пътят към ЕС и НАТО, както и да се ограничава числеността на армията.

За Москва "траен мир" означава "отстраняване на първопричините за конфликта", под което в Кремъл разбират външнополитическият и вътрешнополитическият курс на Украйна през последните 10 години, и настояват за неутрален статут, за да се направи невъзможно влизането в НАТО, и промени във вътрешната политика.

Как могат да се съвместят всички тези неща - не е ясно.

Освен това, заслужава да се отбележат още два важни момента.

Първият е, че мирният договор задължително трябва да закрепи официално границата между двете страни. Не може да има мирни договори по резултатите от война, един от предметите на която е бил териториален въпрос, в които да не се фиксира взаимното съгласие за нова граница. Тоест Киев ще трябва официално да признае руската юрисдикция над онези украински територии, които към момента на сключването на договора ще бъдат под контрола на Русия. Украинските власти вече неколкократно са заявявали, че официалното признаване на окупираните територии за руски е за тях "червена линия".

Вторият е, че дори ако Зеленски реши да се съгласи с признаването на руския статут на окупираните територии, то според Конституцията това трябва да бъде одобрено с референдум. Но промяната на Конституцията и провеждането на референдуми по време на военно положение е забранено. Затова е необходимо да се отмени военното положение. Но за това е необходимо поне примирие. Възможен изход от тази ситуация е парафирането на мирен договор между двете страни. След това - обявяване на примирие. И по-нататък - провеждане на избори и референдум (за границите и, вероятно, за целия текст на мирния договор). След това мирният договор с Путин ще бъде подписан от вече избрания на изборите президент на Украйна. За такава схема обаче е необходимо изборите и референдумът да протекат без изненади. Разбира се, това е трудно да се гарантира.

Но като цяло противоречията между Киев и Москва по условията за мирен договор са толкова много, че засега изглежда практически нереално да се стигне до общ знаменател по тях. Освен ако не се изхожда от версията, че една от страните (или и двете страни) вече е готова да отстъпи значително от позициите си, но все още не е обявила това публично, пише в заключение "Страна".

