80-годишен мъж загина, след като падна от необезопасен балкон в един от най-старите блокове в Свищов. Сградата е оставена в опасно състояние след прекратено саниране, а 126 семейства живеят в постоянен страх за живота си, предаде БНТ.

Трагедията се разиграла преди дни, когато възрастен жител на блока - бивш футболист - паднал от терасата си. Балконите на сградата са изрязани и оставени без парапети, след като фирмата-изпълнител спряла работа заради липса на средства.

"Това е престъпление. Развалиха терасите и ги оставиха така", възмущават се обитателите на блока.

След фаталния случай работници поставили дъски, закрепени с тел, за да ограничат риска. Но живущите наричат това "имитация на обезопасяване". Някои семейства дори не отварят балконските си врати, за да не последват съдбата на съседа си.

"Докато простирах, едва не паднах. Хванах се за шкафчето и се спасих. Развалиха парапетите, продадоха железата, а ние стоим на открито", споделя 80-годишният Станимир Блажев.

Бившият областен управител на Стара Загора сезира ЕК за корупция при безплатното саниране по ПВУ
Виж още Бившият областен управител на Стара Загора сезира ЕК за корупция при безплатното саниране по ПВУ

Майката на четири деца Маринела Алексиев е поставила камери във всяка стая, за да следи децата си.

"Много ме е страх. Ако знаех, че ще ни оставят без тераси, нямаше да позволя да ги съборят", допълва жената.

Освен липсата на безопасност, живеещите се оплакват от течове и разруха. При всеки дъжд хората слагат легени. 

"У дома тече навсякъде. Водата влиза между изолацията и стената, няма къде да излезе. Мизерия", разказва Снежинка Алексиева.

След инцидента община Свищов е спряла всички дейности по санирането, докато обектът не бъде обезопасен.

"Надзорът е издал предписания към фирмата. Не бягаме от отговорност. Това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме със закона", заяви кметът Генчо Генчев.

По думите му, макар фирмата да е изпитала финансови затруднения заради забавени европейски плащания, ремонтът ще бъде завършен в срок - март догодина.

От общо 19 блока в града, пет вече са напълно санирани.

