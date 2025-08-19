Мария Данева разказва, че никой не ги е инструктирал на земята преди да полетят, бързо им вързали коланите и ги издигнали

4448 Снимка: iStock by Getty Images

Майката на 8-годишното дете, което падна от парашута заради скъсан колан и загина в Несебър, разказа за трагедията, на която е станала свидетел, но не е могла да помогне на сина си.

От първо лице Мария Данева описва пред "Флагман", че е взела решение да се качат на атракциона, тъй като синът й за трето лято поред я молел да полетят с парашута. До фаталния полет на 18 август родителите винаги му отказвали, тъй като не смятали, че е достатъчно пораснал за атракцията.

"2025 година беше третата година, откакто той ни молеше да го качим на този огромен парашут, който се издига с моторна лодка над водата. Въпреки, че в официалната страница на парасейлинга на Южния плаж в Несебър пише, че атракцията е подходяща за деца, които са навършили 3-годишна възраст, ние отлагахме приключението, защото не смятахме, че е достатъчно пораснал. В неделя парашутът го нямаше на плажа, макар че го чакахме през целия ден. В понеделник, когато лодката и парашутът се появиха, първи бяха записани друга майка с по-малко от моето дете. Ние бяхме следващите", описва последните мигове преди инцидента жената.

Мария Данева казва, че никой не им е направил инструктаж преди полета.

"Никой на земята не ни инструктира. Много бързо ни вързаха с коланите и ни издигнаха. Не мога да преценя дали бяха минали 2 или 3 минути, но вече бяхме стигнали голяма височина и парашутът се беше успокоил над водата. Иван беше съвсем спокоен и се наслаждаваше на гледката. Дори ми сочеше с ръка лунапарка на Слънчев бряг и плануваше вечерта да го посетим заедно с баща му. Седеше си напълно спокоен и се наслаждаваше на гледката", разказва майката, която загуби единственото си дете.

И много точно описва какво е станало преди момчето да падне във водата от близо 50 метра височина.

"В този момент чух "пук" и още веднъж "пук". Това стана за стотна от секундата. Първо лявата ръка, а после и дясната и детето ми полетя към бездната с коремчето надолу. По моя преценка бяхме на около 50 метра", споделя жената.

Майката допълва, че е викала продължително, с желанието да скочи след момчето и да го обърне по гръб, за да не се нагълта с вода. Но никой обаче не й обърнал внимание.

После видяла, че към сина й приближава джет. Докато на плажа вече оказват първа помощ на момченцето, тя е още във въздуха. Първата пристигнала линейка не е била с нужното реанимационно оборудване. Спасители, медици и майката са опитали да окажат помощ на детето, докато дойде реанимационната линейка, когато тя пристига обаче е било твърде късно. Майката вече е била в шок.

Мария Данева призовава за справедливо разследване, а виновните да бъдат наказани. "Загубихме единственото си дете", отронва жената.

Министерство на здравеопазването междувременно разпореди незабавна проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и Центъра за спешна медицинска помощ - Бургас за изясняване на всички обстоятелства. Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип. Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена, съобщиха оттам.

От Министерството на туризма пък признаха, че не само те, но и никоя институция не отговаря към момента в държавата за подобни атракциони и тепърва ще се обсъжда коя агенция или министерство да поеме контрола над тях.

Погребението на момчето е в сряда в Разлог. А за смъртта му до момента са обвинени трима души, които са отговаряли за атракцията и са се намирали в лодката. Те са задържани до 72 часа по разпореждане на окръжната прокуратура.

