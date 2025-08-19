67-годишният Динко Георгиев бил атакуван от група от 7-8 души, а от прокуратурата повдигнаха обвинение на един от нападателите

Известен добрички фотограф и фоторепортер издъхна в болница, след като съседи го нападнаха и пребиха пред дома му в Генерал Тошево заради направена забележка за силен шум.

Пред местната медия "Пронюз" синът на 67-годишния Динко Георгиев разказва, че скандалът избухнал на 13 август около 22 часа, когато съпругата на фотографа излязла на двора, за да помоли съседите да спрат да нарушават спокойствието им. Жената получила само словесни нападки.

Малко по-късно в двора излезли Динко Георгиев и синът му Ивайло, за да потърсят обяснение за грубия тон. Към тях обаче се насочила група от 7-8 души, която започнала да проявява физическа и вербална агресия. Спорът приключил, когато фоторепортерът бил ударен и повален на земята.

Динко Георгиев е транспортиран в тежко състояние в болницата в Добрич. По информация на БТА в лечебното заведение той е държан в медикаментозна кома няколко дни, но на 17 август е починал.

За случая не е съобщено в нито един от бюлетините на Областната дирекция на МВР в Добрич в периода от 13 до 17 август. От Районната прокуратура също не информират за станалото в Генерал Тошево.

От съобщение на страницата на Районния съд в Генерал Тошево във Facebook от 19 август става ясно, че вече има обвиняем за смъртта на фоторепортера, като съдът е разгледал искането на Районната прокуратура в Добрич за вземане на мярка за неотклонение на мъжа.

Същият е обвинен първоначално за причиняване на средна телесна повреда, изразяваща се във временно опасно за живота разстройство на здравето на Динко Георгиев, пишат още от съда.

В хода на разследването е установено, че пострадалият е починал, поради което предстои преквалификация на обвинението - по-тежко наказуемо престъпление с висока степен на обществена опасност.

Съдът е приел, че са налице достатъчно доказателства, че обвиняемият е съпричастен към престъплението и съществува реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление, заради което му налага и мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Определението подлежи на обжалване или частен протест пред Окръжен съд - Добрич в тридневен срок.

Синът на фоторепортера подчертава още, че по време на самия инцидент не е имало други лица, освен пряко замесените. По-късно на мястото дошли приятели на нападателите и още съседи. Георгиев споделя още, че семейството се страхува че съседите им, които имат пряк достъп до дома му, може отново да проявят агресия.

Починалият Динко Георгиев е бил добре познат и уважаван сред своите съграждани. Той е бил фоторепортер в местния вестник - първоначално "Ленински зов", а след 1990 г. и до днес - "Добруджански глас".

В продължение на дълги години той поддържа и собствено фотографско ателие. Освен с художествена фотография, се занимава и с изработка на сувенири и уникати, полиграфия и ситопечат.

През последните 15 години Динко Георгиев е член на Контролния съвет на Кооперация "Демокрация".

Поклонението и опелото ще се състоят на 20 август. От 9:00 до 11:30 часа във фотографското ателие близки, приятели и познати ще могат да си вземат последно сбогом в поклонение, а от 12:00 часа в местния гробищния парк ще бъде погребението, съобщават близките, цитирани от "Пронюз".

