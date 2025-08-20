2366 Снимка: Скрийншот/You Tube

Най-малко един човек е пострадал при масирана атака с дронове, която Русия предприе тази нощ срещу крайдунавския украински град Измаил, съобщи във "Фейсбук" измаилската районна държавна администрация.

Въздушната тревога бе обявена в 22:49 ч. местно (и българско) време.

Десетки руски безпилотни апарати са атакували Измаил от акваторията на Черно море.

"Врагът отново атакува Измаилския район. За съжаление има поразени цели. Щети са нанесени на пристанищната инфраструктурата. Избухнаха пожари, които бяха загасени от държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област", пише в публикацията.

Дронове летяха и към градовете Килия, Вилково, Татарбунари.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

В същото време украинска атака с дронове предизвика прекъсване на електрозахранването в някои райони на контролираната от Русия украинска област Запорожие, заяви назначеният от Москва губернатор Евгений Балицки.

По думите му аварийни екипи възстановяват електрозахранването. Балицки добави, че работата е затруднена "поради опасността от повторни удари и от тъмнината".

Прекъсването на електрозахранването не е повлияло на на Запорожката АЕЦ и централата работи в обичайния си режим, заяви за ТАСС директорът по комуникациите на атомната електроцентрала Евгения Яшина.

"Централата работи в обичайния си режим. Безопасността на експлоатацията е напълно гарантирана", подчерта Яшина.

