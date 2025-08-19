Пет дена след фаталната катастрофа автобусът на градския транспорт, в който влетя през прозореца с аудито си 21-годишният Виктор Илиев, се намира на плаца в гараж "Земляне", показват кадри на "Булфото".

Снимка: BulFoto

Произшествието стана на 15 август на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков" в 1:56 часа. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства. 

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми. Има и жертва - лекарят от сирийски произход д-р Иса Али.

Снимка: BulFoto

На снимките се виждат огромните щети по автобуса на Столичния градски транспорт - рейсът е буквално деформиран, с изпочупени прозорци, седалки, липсва и втората врата.

Снимка: BulFoto

От тавана на превозното средство висят кабели, от прозорците - стъкла.

Снимка: BulFoto

21-годишният шофьор има книжка от 1 август т.г. За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата - аптечка, триъгълник и т.н.

Снимка: BulFoto

Автоинструкторът на 21-годишния мъж обясни след катастрофата, че младежът е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си той не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.

Приключи проверката на автошколата, в която се е обучавал Виктор Илиев - нарушения няма
Виж още Приключи проверката на автошколата, в която се е обучавал Виктор Илиев - нарушения няма

Два дни по-рано стана ясно, че преди катастрофата Виктор Илиев дишал райски газ. В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока, съобщи пред журналисти в Софийския градски съд наблюдаващият прокурор Сабина Христова.

Синът на шофьора на автобуса, в който влетя ауди: Оставаха му 14 дни до пенсия, а се бори за живот
Виж още Синът на шофьора на автобуса, в който влетя ауди: Оставаха му 14 дни до пенсия, а се бори за живот

Следствените органи ще продължат още с огледа и машината е поставена под охрана в гаража като веществено доказателство по съдебното дело срещу извършителя на катастрофата Виктор Илиев.

ИЗБРАНО
Изписаха от психиатрията гръцката звезда Йоргос Мазонакис Лайф
Изписаха от психиатрията гръцката звезда Йоргос Мазонакис
19458
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк? Корнер
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк?
6284
Заплати, фирми и данъци: Как еврото ще промени света на работата и бизнеса? Бизнес
Заплати, фирми и данъци: Как еврото ще промени света на работата и бизнеса?
5018
Ави Льоб: Междузвездният обект, преминаващ в Слънчевата система, излъчва собствена светлина IT
Ави Льоб: Междузвездният обект, преминаващ в Слънчевата система, излъчва собствена светлина
1486
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат Impressio
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат
4888
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн URBN
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн
430
Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13 Trip
Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13
3481
Вредно ли е да ядем бъркани яйца всяка сутрин Вкусотии
Вредно ли е да ядем бъркани яйца всяка сутрин
1354
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички? Zodiac
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички?
763