Вижте щетите по автобуса, в който влетя с аудито си 21-годишният Виктор Илиев (снимки)
Превозното средство на столичния градски транспорт се пази в гараж "Земляне"
Пет дена след фаталната катастрофа автобусът на градския транспорт, в който влетя през прозореца с аудито си 21-годишният Виктор Илиев, се намира на плаца в гараж "Земляне", показват кадри на "Булфото".
Произшествието стана на 15 август на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков" в 1:56 часа. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.
В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми. Има и жертва - лекарят от сирийски произход д-р Иса Али.
На снимките се виждат огромните щети по автобуса на Столичния градски транспорт - рейсът е буквално деформиран, с изпочупени прозорци, седалки, липсва и втората врата.
От тавана на превозното средство висят кабели, от прозорците - стъкла.
21-годишният шофьор има книжка от 1 август т.г. За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата - аптечка, триъгълник и т.н.
Автоинструкторът на 21-годишния мъж обясни след катастрофата, че младежът е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си той не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.
Два дни по-рано стана ясно, че преди катастрофата Виктор Илиев дишал райски газ. В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока, съобщи пред журналисти в Софийския градски съд наблюдаващият прокурор Сабина Христова.
Следствените органи ще продължат още с огледа и машината е поставена под охрана в гаража като веществено доказателство по съдебното дело срещу извършителя на катастрофата Виктор Илиев.