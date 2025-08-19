Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС ще продължи да предприема мерки срещу руската военна икономика и следващият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов следващия месец, предаде Ройтерс, като се позова на нейно изявление в платформата "Екс".

Калас направи изявлението си след виртуална среща на европейските лидери на тема войната в Украйна, в която участва и българският премиер Росен Желязков.

Разговорът бе проведен ден след срещата на украинския президент и няколко европейски лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. В същото време САЩ вдигнаха част от санкциите срещу Русия в навечерието на срещата на Тръмп и Путин в Аляска. 

Тръмп нарече срещата успешна. Зеленски ще обсъжда чувствителните въпроси с Путин
Калас заяви, че "единството сред лидерите на ЕС в днешната виртуална среща е било очевидно" и темите за сигурността на Украйна и санкциите срещу Русия са на първо място сред приоритетите в дневния ред за преговорите през следващата седмица, които ще водят министрите на външните работи и на отбраната от ЕС.

"На Путин не може да се има доверие, че ще спази каквото и да било обещание или ангажимент. Ето защо гаранциите за сигурност трябва да са силни и надеждни, за да се възпре Русия от това да се преорганизира и да атакува повторно", написа тя.

Снимка: AP/Geert Vanden Wijngaert/БТА

Британското правителство също потвърди, че европейските лидери обмислят налагането на допълнителни санкции на Русия, за да усилят натиска върху руския президент Владимир Путин, като част от по-широките усилия за прекратяване на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и БТА.

Лондон уточни, че "Коалицията на желаещите", чиито лидери разговаряха чрез видеоконферентна връзка, е договорило среща между своите екипи за планиране и американските им колеги през следващите дни, за да напреднат с плановете за гаранции за сигурността на Украйна. Те също така ще обсъдят планове за "подготовката за разполагане на сили за гарантиране на сигурността, ако враждебните действия приключат", заяви говорител на кабинета на британския премиер Киър Стармър.

"Лидерите обсъдиха и как може да се окаже допълнителен натиск върху Путин, включително чрез санкции, докато той не покаже, че е готов да предприеме сериозни действия за прекратяване на нелегитимната си инвазия", се казва още в изявлението.

Снимка: БТА

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща от своя страна заяви, че процесът по присъединяване на Украйна към ЕС трябва да продължи напред и Европа трябва да участва във всички мирни преговори заедно с Киев, Русия и САЩ, предаде Ройтерс.

Коща, който също участва във видеоконференцията, каза пред журналисти, че макар и да има още много да се прави и да няма гаранции за успех, самата възможност за двустранна среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин е "сама по себе си доста положителна".

