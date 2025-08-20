Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард съобщи, че отнема достъпа до класифицирани документи на 37 настоящи и бивши служители на разузнаването, които тя обвинява в "политизиране и манипулиране на разузнавателна информация", предаде Ройтерс.

САЩ

Габард заяви в социалната мрежа "Екс", че е предприела този ход по нареждане на президента Доналд Тръмп.

Ръководителката на американското Национално разузнаване многократно е изразявала позицията, че разузнавателната общност на САЩ се използва като оръжие и миналия месец министерството на правосъдието обяви, че създава работна група, която да провери тези твърдения.

През юли Габард призова за съдебно преследване на бившия президент демократ Барак Обама и служители от неговата администрация, обвинявайки ги, че през 2016 г. са осъществили "изменнически заговор" за подкопаване на позициите Тръмп.

Републиканецът Тръмп обвини Обама, че е инициирал кампания, която да очерни победата му на президентските избори през 2016 г. чрез изфабрикувани твърдения за руска намеса във вота. Тръмп не предостави доказателства за тези свои обвинения. "Тези странни твърдения са абсурдни и представляват слаб опит за отвличане на общественото внимание", каза говорител на Обама.

Габард извади документи срещу екипа на Обама и твърденията му за руска намеса във вота
Членове на Демократическата партия също отхвърлиха думите на Габард, че през 2016 г. е имало "изменнически заговор" като неверни и политически мотивирани.

Според публикуван през януари 2017 г. доклад на американските разузнавателни служби Русия е разпространявала дезинформация в социалните мрежи и е извършвала хакерски атаки в опит да навреди на предизборната кампания на тогавашната кандидат-президентка на демократите Хилъри Клинтън. Според авторите на доклада реалното влияние на тези действия вероятно е било ограничено. В доклада не бяха представени доказателства, че усилията на Москва са променили резултатите от вота.

Русия отрече да се е опитвала да се намесва в изборите в САЩ.

 

