Заедно с опозиционера Радивое Йовович в Нови Сад е арестувана и активистката Исидора Челекетич, двамата "са заподозрени във физическо възпрепятстване на влизането на прокурора в сградата на съда"

Трима души, заподозрени във влизане с взлом в офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в Белград снощи, бяха арестувани днес, предава РТС, цитиран от БТА.

Снощи в централната част на сръбската столица по време на протест беше счупена витрината на офиса на СПП. Сръбският президент Александър Вучич се появи на мястото на инцидента и каза, че всичко разрушено ще бъде възстановено, а извършеното представлява опит да бъдат разрушени "ценности, с които сме свикнали".

Междувременно в северния сръбски град Нови Сад днес полицията арестува Радивое Йовович, опозиционен депутат от Движението на свободните граждани в парламента на Войводина, който участва в блокадата на Съдебната палата в града, започнала рано тази сутрин, предаде радио "Свободна Европа".

Според информация на "Свободна Европа" Йовович е задържан пред един от страничните входове на съда, а преди това той е опитал да попречи на прокурор Слободан Йосимович да влезе в сградата.

Йосимович ръководи Висшата прокуратура в Нови Сад и работи по делото за срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, което причини смъртта на 16 души и доведе до повече от девет месеца антиправителствени протести в Сърбия, оглавени от студенти. Сръбските студенти блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.

В изявление на полицията се посочва, че заедно с Радивое Йовович е арестувана и активистката Исидора Челекетич, като двамата "са заподозрени във физическо възпрепятстване на влизането на прокурора в сградата на съда по време на нерегистрирано публично събиране пред съда в Нови Сад".

"Подобни действия носят всички белези на тероризъм, тъй като целят парализиране на държавните институции чрез насилствени методи и всяване на чувство на страх и несигурност сред гражданите", заявиха от министерството на правосъдието, предават местните медии.

По време на антиправителствените протести от началото на август бяха арестувани повече от 100 протестиращи, сред които и шестима, заподозрени, че на 13 август в Нови Сад са нападнали полицаи и военни от специалните части "Кобра".

На същата дата член на "Кобра", подофицер от сръбската армия Владимир Бъркушанин, стреля във въздуха по време на сблъсък между демонстранти и активисти от управляващата Сръбска прогресивна партия. Ден по-късно Бъркушанин заяви, че е бил принуден да направи това, за да защити себе си и колегите си.

Тогава началникът на Агенцията за военна сигурност Джуро Йованич заяви, че седем членове на "Кобра" са ранени при безредиците в Нови Сад, четирима от които тежко. По време на този инцидент в Нови Сад бе разбит и подпален офисът на СПП.

Тогава министърът на отбраната Братислав Гашич обяви, че членовете на "Кобра" в Нови Сад са били на официална мисия за "гарантиране на сигурността на защитено лице в съответствие със закона", но не даде повече подробности.

Според опозицията и протестиращите студенти става дума за бившия премиер Милош Вучевич, който е председател на СПП.

По време на многохилядния протест в Белград на Видовден, 28 юни - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите - студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

