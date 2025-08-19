Руски политици се присмяха на европейските лидери след срещата им с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом по повод войната в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна, твърдейки, че европейските лидери са "благодарили и са се подмазали" на Тръмп, но не са успели да го надиграят.

В публикация в "Екс" Медведев се присмя и на украинския президент Володимир Зеленски, като се запита "каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

На срещата във Вашингтон участваха Тръмп, Зеленски и високопоставени европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, британският министър-председател Киър Стармър, министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Тръмп, евролидерите и Зеленски с костюм - срещата в Белия дом в снимки (галерия)
Европейските лидери обсъдиха мирния процес и подчертаха, че Украйна трябва да получи твърди гаранции за сигурност. Тръмп предложи да се проведе бърза последваща среща между Зеленски и руският президент Владимир Путин, която би могла да проправи пътя за тристранна среща с негово участие.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията на Русия и ръководител на комисията по международни въпроси в горната камара на руския парламент Константин Косачев написа в "Телеграм", че под натиска на Тръмп Украйна и европейците са били принудени да смекчат антируската си позиция.

"Времената се промениха. Нито Киев, нито Брюксел могат да лаят по Русия, скрити зад гърба на Америка", подчерта той.

Леонид Слуцки, председател на комисията по международни въпроси в Държавната дума (долната камара на руския парламент), заяви: "Европа трябва да последва призива на Владимир Путин и да не се намесва в преговорния процес".

