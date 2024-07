Задържаха трима български граждани, заподозрени за оскверняване на Мемориала на Холокоста в Париж в средата на май, съобщават от ДАНС.

Двама от тях са задържани на територията на страната при съвместни действия на ДАНС и на МВР на 25 юни.

Трети български гражданин, член на групата, е задържан на територията на държава членка на ЕС.

Предприетите действия са в изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 19.07.2024 г. от френските власти във връзка с водено от тях наказателно производство за участие в организирана престъпна група, унищожаване и повреждане на чужда вещ след предварителен сговор с други лица, по етнически, расови и други подбуди.

We are shocked and saddened to see the antisemitic vandalism of the Shoah memorial in Paris with blood red hands on the Wall of the Righteous. This is a disgraceful act of hate, ignorance and disrespect. It is an abuse of the memory of the 6 million Jewish victims and also the… pic.twitter.com/HeChC6ZFhD