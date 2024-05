Френската полиция е установила трима заподозрени за оскверняването на Мемориала на Холокоста в средата на май, чиито следи водят до България, съобщи Politico.

В нощта на 13 срещу 14 май неизвестни лица са изрисували със спрей червени множество ръце върху "Мемориал дьо ла Шоа" във френската столица. Вероятните извършители са избягали в чужбина, предаде Франс прес.

Видеонаблюдението е проследило тяхното движение до хотел в Париж, а впоследствие и заминаването им от автогара за Белгия. Следствието е установило, че резервациите са направени от България, уточняват от френската прокуратура, без да посочват конкретни лица.

Мемориалът пази имената на 3900 мъже и жени, помогнали за спасяването на евреите през Втората световна война. Вандалският акт предизвика широко възмущение на фона на вълната от престъпления от омраза във Франция от началото на войната в Газа миналия октомври.

Някои френски медии заподозряха и руско участие. Съобщения на сатиричния седмичник Le Canard Enchaîné и общественото радио FranceInfo казват, че следователите проследяват възможна "операция на Русия за дестабилизиране".

По случая е започнато разследване за умишлено нанасяне на вреди на обект заради принадлежност към нация, етнос, раса или култура.

