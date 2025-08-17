37-годишна жена е застреляна от съпруга си на улица в пловдивския квартал "Стопилиново". След убийството извършителят е опитал да отнеме и своя живот със същото оръжие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града под тепетата.

Домашно насилие

Сигналът за убийството, което е извършено на улица "Кедър", е подаден на тел.112 около 17.10 часа днес.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен.

По първоначални данни извършителят, който е криминално проявен, е прострелял смъртоносно 37-годишната си съпруга, а след това направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие.

Мъжът е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е запазено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.

Уведомена е Окръжна прокуратура- Пловдив.

Преди 3 години - на 16 август 2022 г., ефрейтор от Стара Загора застреля жена си, а след това се самоуби. 9-годишната дъщеричка на двойката остана пълно сираче.

Телата на младия мъж и жена му бяха открити, след като тъщата подала сигнал в полицията, че от няколко дни не може да се свърже по телефона с дъщеря си, която работела като медицинска сестра. В жилището, където под наем живеело младото семейство, бе изпратен полицейски екип. Така бяха намерени труповете на двамата, а в ръката на мъжа и оръжието, с което е извършено престъплението - пистолет.

 

