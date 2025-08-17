Държавният секретар Марко Рубио обаче заяви, че САЩ може да не успеят да изготвят план за прекратяване на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи за "голям напредък" с Русия в навечерието на срещата му с украинския президент Зеленски и евролидери в Белия дом.

"Голям напредък по отношение на Русия. Останете на линия!", написа републиканецът лаконично, но с главни букви в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Този коментар беше направен два дни след срещата на върха на Тръмп с президента на Русия Владимир Путин във военна база в Анкоридж в Аляска.

Същевременно специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, обяви пред Си Ен Ен, че Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области.

"Руснаците направиха определени отстъпки на масата (по време на преговорите в Аляска в петък - бел. АФП), касаещи пет области (в Източна Украйна). Има съществена дискусия относно Донецк и това какво ще се случи там", каза Уиткоф, който присъства заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на срещата на 15 август в Анкоридж.

Според специалния пратеник по време на разговорите в Путин се е съгласил, че трябва да бъде позволено на САЩ и европейските съюзници на Киев да предложат гаранции за сигурност на Украйна, информира АП, цитирана от БТА.

"Успяхме да постигнем следния компромис: САЩ да може да осигури защита, подобна на регламентираната от Член 5 (на устава на НАТО), което е една от същинските причини Украйна да иска да се присъедини към НАТО", заяви Уиткоф в предаването "Състоянието на Съюза" ("State of the Union") по Си Ен Ен. Пратеникът на Тръмп посочи, че за първи път чува как руският президент се съгласява с това.

По думите му единомислието на Путин и Тръмп по въпроса за "надеждните гаранции за сигурността" на Украйна е "кардинална промяна" на ситуацията. Уиткоф допълни, че Русия е обещала да обвърже законодателно задължението си да не се стреми към завземането на повече територии в Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче изрази коренно противоположна позиция. В интервю за Си Би ЕС той заяви, че Вашингтон ще продължи да се опитва да изготви сценарий за край на войната на Русия в Украйна, но това може и да не е възможно.

"Ако мирът тук няма да е възможен и войната продължава, хората ще продължат да умират с хиляди... За съжаление, може да стигнем дотам, но не искаме да стигнем дотам", добави Рубио.

Той също така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Украйна.

"В крайна сметка, ако не успеем да постигнем споразумение тук, ще има последици", предупреди държавният секретар на САЩ.

В рамките на интервюто той беше запитан дали прекратяването на огъня вече не е на масата на преговорите, на което Рубио отговори, че "не е изключено от масата на преговорите". "Но всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на този конфликт е чрез цялостно мирно споразумение", продължи дипломат №1 на Вашингтон.

Същевременно стана ясно, че Владимир Путин е обсъдил срещата си с Доналд Тръмп по телефона с президента Беларус Александър Лукашенко.

"Президентите на Беларус и Русия обсъдиха ситуацията в региона, като взеха предвид проведените в Аляска преговори. Руският лидер подробно информира беларуския си колега за резултатите от изминалата среща на върха", пише в прессъобщение на беларуското президентство.

