Отбелязваме 1079 години от успението на Свети Йоан Рилски Чудотворец. Светецът е покровител на българския народ.

БПЦ

Най-тържествено годишнината се отбелязва в Рилската света обител, която е създадена от светията. В манастира вече пристигна и българският патриарх Даниил, където се поклони пред мощите на светеца, имаше и бдение. 

Патриархът ще отслужи в деня на успението и патриаршеска света литургия, се съобщава на сайта на Софийската Света митрополия. 

Патриархът: София е под покровителството на Св. Йоан Рилски, той е избрал тук да са мощите му
Патриархът: София е под покровителството на Св. Йоан Рилски, той е избрал тук да са мощите му

Водачът на БПЦ отслужи светата литургия и миналата година на този ден, когато заяви, че "нямаме такъв светец като св. Йоан Рилски, чието дело да събира толкова поколения българи и до ден днешен да пребъде по такъв начин делото му".

В завета, съставен от св. Йоан Рилски в края на живота му, той оставя на хората да съхранят вярата си непорочна от "всякакво зломислие" и да се пазят от "сребролюбивата змия", "защото сребролюбието е корен на всички злини".

В уникалния документ се казва още: "Не търсете да бъдете познавани и обичани от земните царе и князе, нито се поддавайте на тях".

Както повечето светци, така и преподобният Рилски чудотворец се почита в деня на кончината му.

Празникът в чест на св. Йоан Рилски се отбелязва три пъти в годината.

Освен Успението на светеца, което се отбелязва на 18 август, на 19 октомври се чества пренасянето на мощите му в Средец (днешна София), а на 1 юли - връщането на неговите мощи от Търново в Рилския манастир. И на трите празника почит към светеца отдават хиляди богомолци, които се покланят пред чудотворните му мощи, съхранявани в централната манастирска черква.

Очаква се днес пред Рилския светец - основател на Рилската света обител и покровител на българите, в Рилския манастир - духовното сърце на България, да се поклонят стотици православни християни от различни краища на страната.

