Млад мъж на около 30 години е загинал вчера в района на връх Мусала, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Вчера в 13:07 часа е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро.

На място с медицински хеликоптер е отишъл екип на "Центъра за спешна медицинска помощ по въздух", който е установил смъртта на мъжа. До 20:00 часа е продължила акцията на планинските спасители по сваляне на тялото му, казаха от ПСС пред БТА.

В момента няма информация за други инциденти, съобщиха още от Службата. Условията за туризъм в планините са добри. Ясно е, слънчево е, на места има слаб до умерен вятър, допълниха от ПСС.

Времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. На повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 31°.

През юни 33-годишен мъж загина в Рила след 10-метрово падане в района на вр. Иглата и вр. Двуглав.

