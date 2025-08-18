Нигерийските спасителни служби се опитват да открият повече 40 души, които са в неизвестност след преобръщане на лодка в река в северозападната част на Нигерия, съобщи Националната агенция за извънредни ситуации, цитирана от Франс прес.

Спасителната служба посочи в изявление, че лодката, която е превозвала над 50 пътници към пазар, се е преобърнала вчера сутринта.

"Десетина души са спасени, а над 40 пътници все още са в неизвестност", уточни агенцията, като посочи, че инцидентът е станал в щата Сокото.

Над 150 загинали при взрив на цистерна в Нигерия, част от тях опитвали да съберат горивото от пътя
Виж още Над 150 загинали при взрив на цистерна в Нигерия, част от тях опитвали да съберат горивото от пътя

Инцидентите с лодки са често явление в Нигерия поради претоварване и лоша поддръжка, особено по време на дъждовния сезон, когато реките и езерата преливат.

Най-малко 16 селскостопански работници загинаха при подобен инцидент през август миналата година в същия щат Сокото, когато дървена пирога, която ги превозваше през река към оризищата им, се преобърна, припомня АФП.

