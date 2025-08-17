2617

Редица европейски лидери ще придружат украинския президент Володимир Зеленски за неговата среща в понеделник във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп.

"По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата му с президента Тръмп и с други европейски лидери в Белия дом", посочи в социалните мрежи председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Френският президент Еманюел Макрон ще посети Вашингтон, заедно с няколко други европейски лидери, за да придружи своя украински колега Володимир Зеленски по време на срещата му с Доналд Тръмп, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на Елисейския дворец.

Според съобщението срещата има за цел да "продължи координацията между европейците и САЩ с цел постигане на справедлив и траен мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа".

Правителството в Берлин потвърди, че германският канцлер Фридрих Мерц утре ще посети Вашингтон, за да участва в срещата с Тръмп. "Преговорите ще засягат, наред с други неща, гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и продължаващата подкрепа за Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия. Това включва поддържане на натиска върху Москва чрез санкции", заяви Берлин.

Финландският президент Александър Стуб също ще пътува до американската столица заедно със Зеленски.

Участник в срещата, организирана от американския президент, ще бъде и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи неговата канцелария.

Рим потвърди и участието на италианския премиер Джорджа Мелони.

Този ход от страна на Зеленски и европейските лидери е очевидно усилие да се предотврати повторение на напрегнатата обстановка по време на последната му визита във Вашингтон за среща с Тръмп през февруари. Присъствието на европейските лидери до Зеленски, което демонстрира подкрепата на Европа за Украйна, би могло да помогне за успокояване на опасенията в Киев и други европейски столици, че има риск украинският президент да бъде принуден да сключи мирно споразумение с Русия с посредничеството на Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес.

Среща на "Коалицията на желаещите" преди срещата в Белия дом

Фон дер Лайен ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на лидерите на страните от "Коалицията на желаещите". Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Кир Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще разговарят чрез видеоконферентна връзка. Те ще обсъдят резултатите от срещата на върха Тръмп - Путин, но най-важното в дневния ред в неделния ден ще бъде осигуряване на ангажимент от страна на Тръмп за гаранция за сигурност, която би действала като мощен предпазен механизъм във всяко мирно споразумение между Русия и Украйна. Те ще обсъдят и как да привлекат Зеленски към преговорите, след като той не бе поканен на срещата между Тръмп и Путин в Аляска.

Европейските лидери единодушно смятат, че Зеленски трябва да играе по-голяма роля в бъдещите преговори и че мирът не може да бъде постигнат без него. Трудната част ще бъде да се убеди непредсказуемата американска администрация да промени подхода си - нещо, което в миналото се е оказало почти невъзможно, коментира Скай нюз.

Въпреки че мнозина смятат, че срещата в Аляска е била провал без конкретни резултати, Киър Стармър изрази мнение, че "усилията на президента Тръмп са доближили всички повече от всякога до прекратяване на незаконната война на Русия в Украйна".

"Това ще бъде договорено този уикенд, а желанието на Фридрих Мерц да поеме отговорност е очевидно и той демонстрира това много ясно в последните дни. Този въпрос ще бъде обсъден колективно", каза Вадефул вчера пред германската телевизия А Ер Де (ARD).

След срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска канцлерът Мерц заяви вчера, че приветства усилията на американския президент да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир.

Сред европейските лидери, които вероятно ще придружат Зеленски във Вашингтон, ще бъде и финландският президент Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, с които Тръмп е в отлични отношения, съобщава "Политико".

Ню Йорк Таймс съобщи, че американският президент е предложил на европейските лидери също да участват в срещата. Според американското издание "Аксиос", Тръмп е готов да организира среща със Зеленски и Путин още на 22 август. Остава Зеленски да се съгласи, но условията на масата изглеждат неприемливи за Киев.

Лушън Ким, анализатор за Украйна в Международната кризисна група: "Има много голяма вероятност на Зеленски да бъде предложена чаша с отрова, когато дойде в Белия дом в понеделник. Възможно е Тръмп да каже: "Това е, което съм договорил с Путин. Това е разумно споразумение и сега се нуждаем от вашия подпис", и Зеленски ще бъде поставен пред дилема - да се съгласи на сделка, неблагоприятна за Украйна, или да откаже и Съединените щати да имат оправдание да се оттеглят от мирния процес и да прекратят подкрепата за Украйна."

Позицията на Доналд Тръмп наистина претърпя обрат след разговора с Путин в Аляска. Вместо прекратяване на огъня, за каквото настоява Зеленски, Тръмп зае позицията на Русия, че е по-добре да се търси директно мирно споразумение. И това притеснява Киев и Брюксел.

"Виждаме, че Русия отхвърля многобройните призиви за прекратяване на огъня и все още не е определила кога ще спре убийствата. Това усложнява ситуацията", коментира Зеленски.

Според източници, цитирани от различни издания, Тръмп подкрепя мирния план предложен от Путин, който включва Украйна да отстъпи Донбас, в замяна на замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област. Русия ще отстъпи завзети територии в Сумска и Харковска област. Украйна ще трябва и да се откаже от членство в НАТО, но ще получи гаранции за сигурност по модела на член 5.

