Петима души са пострадали при челен сблъсък между два автомобила между селата пазарджишките села Главиница и Радилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за катастрофата, която е станала при разклона за село Капитан Димитриево, е подаден около 18 часа.

На място са изпратени екипи на РУ - Пещера, сектор "Пътна полиция" към ОД МВР - Пазарджик, пожарната и Спешна помощ.

В болница са транспортирани петима души от двете коли - "Хюндай" и "Ситроен". Към момента няма данни за самоличността и състоянието на пострадалите.

Извършен е оглед. Пътят в района на инцидента бе временно затворен, а автомобилите и в двете посоки се пренасочваха през Капитан Димитриево.

Един човек е загинал и 40 са ранени при 31 тежки пътни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на своя сайт.

В София са станали три тежки произшествия и 15 леки пътни инцидента, при които има един загинал и двама ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите (275 души) през същия период на 2024 г., през настоящата година се отчитат с 13 по-малко загинали участници в движението по пътищата. От началото на 2025 г. 262 души са загубили живота си при пътни произшествия, а 5244 са ранени, съобщават от МВР.

