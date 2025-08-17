В областния център хората нямат вода по 19-20 часа в денонощието

Стотици гневни плевенчани излязоха на протест пред сградата на Община Плевен заради безводието и наложения режим в града.

В областния център хората нямат вода по 19-20 часа в денонощието, затова и питат защо не е започнал ремонт на водопроводната мрежа. По думите им по амортизираната водопреносна мрежа се губят над 70% от количествата.

Една от участничките в протеста е Веселина Тодорова, която живее на седмия етаж от 15-етажен блок в квартал "Дружба". Вода там има за около един час вечер.

"Как се справяме ли? Аз съм в банята с тубите, мъжът ми в кухнята и пълним вода вечер. Бързаме, а някои наши съседи нямат и за час вода, защото са на високите етажи", разказа жената.

Протестиращите затрупаха с празни туби от вода вратата на сградата на местната администрация и скандираха "Искаме вода".

Сред дошлите да покажат своето недоволство бе и Борислав Христов, който е баща на тризначки - момичета на два месеца. "Водният режим ни е хванал вече няколко години. Ако не излизаме на протест, нещата няма да се получат", смята той.

"Не е допустимо в XXI век да нямаме вода и да живеем по този начин. Вода има 5 часа в денонощието - да се изкъпем ли, да изперем ли, да сготвим ли, какво по-напред", категорични са протестиращите.

Те настояват за адекватни мерки за справяне с водната криза, както и за разписани краткосрочни и средносрочни действия и срокове за тяхната реализация. Протестът не е политически, категорични са организаторите.

Хората разказаха, че когато водоподаването бива възстановено, от чешмите им тече мътна и кална вода, негодна за пиене и домакински нужди.

От Регионалната здравна инспекция започнаха проверки за качеството й.

В четвъртък министърът на регионалното развитие Иван Иванов привика кметове, областни управители и представители на ВиК-холдинга заради водния режим и липсата на вода в Плевен и Ловеч, които мъчат населението в двете общини през жежкото лято.

"От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци", съобщи пред журналисти след срещата регионалният министър.

По думите на кмета Валентин Христов градът се нуждае от цялостен воден цикъл, но такава пълномащабна подмяна на мрежата ще отнеме вероятно година-две. Вече са набелязани кварталите в града с най-голямата загуба на вода и именно от тях ще започне подмяната на водопреносната мрежа.

