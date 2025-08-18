Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон за срещата с Доналд Тръмп, която се очаква да започне около 20:15 часа българско време.

Зеленски заяви, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мирно споразумение, предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон.

Тръмп: Няма връщане на Крим обратно и няма влизане на Украйна в НАТО
"И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир", заяви той.

По-рано американският президент Доналд Тръмп призова Зеленски да сложи край на войната и даде да се разбере, че Крим остава руски, а Украйна няма да бъде член на НАТО. 

Планира се срещата между двамата президенти да продължи около 2 часа, съобщи Белият дом, а след нея да започне и тази с европейските лидери, които ще придружат Зеленски при Тръмп. 

Междувременно продължават руските атаки над Украйна. Трима души, включително и малко дете, бяха убити тази нощ, а 17 са ранени при руска въздушна атака срещу жилищен район на Харков, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на украинските власти.

Петима души се смятат за безследно изчезнали. 

Атака с дронове причини смъртта на двегодишно момче във втория по големина украински град рано тази сутрин, след като по-рано през нощта Харков бе атакуван с балистична ракета, написа областният управител на Харковска област Олег Синегубов в приложението за съобщения "Телеграм".

Броят на ранените по време на атаките срещу Харков "непрекъснато нарастват", добави Синегубов, цитиран от БТА.

Отново в "Телеграм" кметът на града Игор Терехов съобщи, че при нападенията са били убити още двама души, а 17 са ранени, сред които шест деца на възраст между 6 и 17 години.

"Жена току-що бе спасена изпод руините - тя е жива", съобщи Терехов рано тази сутрин и предупреди, че под рухналите след ударите сгради може да има още затрупани хора.

При по-ранната атака с балистична ракета са потрошени около хиляда прозореца, написа Синегубов. Наложила се е евакуацията на някои жители, за да бъдат инспектирани сградите, в които живеят, добавиха украинските служби за извънредни ситуации в "Телеграм".

Харков, разположен в Североизточна Украйна, близо до границата с Русия, редовно е мишена на руски удари с дронове и балистични ракети от началото на войната през февруари 2022 г., припомня Ройтерс.

Междувременно двама души бяха ранени при руски атаки в Сумска област. Там са разрушени десетки къщи и сграда на образователна институция, съобщиха местните власти.

"Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област - и то през нощта", написа в "Телеграм" ръководителят на регионалната администрация Олег Григоров.

Руската противовъздушна отбрана от своя страна съобщи, цитирана от РИА Новости, че през нощта е унищожила 23 украински дрона.

