26-годишен мъж, употребил наркотици, почина в старозагорска болница, след като буйства на улицата в близост до автогарата в града на липите и се наложи лекарите от Спешна помощ да поискат помощ от полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Вчера в 18:25 часа чрез телефон 112 в Първо РУ-Стара Загора е получен сигнал, че мъж употребил наркотици трепери и буйства в близост до автогарата в областния град.

На място веднага е изпратен полицейски патрул. Служителите установили, че лекарите не могат да се справят с буйстващия и неконтактен мъж. Оказано е съдействие той да бъде качен в автомобила на ЦСМП и транспортиран в болнично заведение в Стара Загора. Установена е самоличността му -26-годишен мъж, криминално проявен и осъждан.

Излезе тройната експертиза на Явор Георгиев: Починал е от остра кокаинова интоксикация и алкохол
В 21:15 часа мъжът е починал в лечебното заведение. Всички действия на служителите са документирани с персонални полицейски камери.

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

В началото на юни във Варна 36-годишният Явор Георгиев издъхна в психиатричното отделение на УМБАЛ "Света Марина", след като буйства на бензиностанция и беше задържан от полицията. Назначената съдебномедицинска експертиза показа, че в кръвта на мъжа е имало наркотици. От пресцентъра на Областната дирекция на МВР съобщиха, че пристигналите място полицаи открили Явор, който бил във видимо превъзбудено и неадекватно състояние. След като провели беседа с него, мъжът не се е успокоил, поради което е бил извикан екип на Спешна помощ. При появата на линейката агресията у мъжа ескалирала, което наложило да му бъдат поставени белезници, започнал и да буйства. Към мястото бил насочен и втори полицейски екип. По преценка на спешния медицински екип Георгиев бил откаран в психиатрично отделение на УМБАЛ "Св. Марина". Докато изчаквал да бъде прегледан, като вече бил в по-спокойно състояние и със свалени белезници, доведеният мъж колабирал. Лекарски екип от болницата предприел незабавни реанимационни действия, но без успех и Явор починал.

