Екипите на турската Дирекция за охрана на митниците, контрабандата и разузнаването в Одрин са разкрили на граничния контролно-пропускателен пункт Капъкуле 245,9 кг марихуана в камион и в тир при опит да бъдат внесени нелегално в Турция, предаде "Хаберлер", цитиран от БТА.

В операциите митничарите включили и кучето Фюге, обучено за разкриване на наркотици. Кучето е едно от седемте кучета детектори за наркотици, които са зачислени към турската митница на граничния пункт с България.

Изданието отбелязва, че по нареждане на екипите един камион с ремарке, което митничарите наричали "дяволско ремарке", и натоварен с мебели, бил подложен на проверка със скенер. При проверката кучето детектор реагирало за наличие на наркотик. В пролуките на една маса и пролуките на краката, които били закрепени с винтове, разкрили 80,6 кг марихуана, разпределена в 51 броя пакети.

Контрабандната стока е била конфискувана, а шофьорът на камиона е предаден на съдебните власти в Одрин по обвинение за наркотрафик.

ТИР с близо 700 кг канабис мина през "Капитан Андреево", на Капъкуле откриха дрогата
Виж още ТИР с близо 700 кг канабис мина през "Капитан Андреево", на Капъкуле откриха дрогата

Контрабандна пратка марихуана е била разкрита и в тир, който пристигнал на Капъкуле. При видеокамерите на пункта екипите забелязали подозрителни действия от страна на шофьора.

След като наредили проверка на тира на скенера, шофьорът напуснал превозното средство и се опитал да избяга през границата, но бил заловен.

При проверката на тира с участие на кучето детектор били разкрити 165,9 кг марихуана, разпределена в 64 броя пакети.

Шофьорът на тира също е предаден на съдебните власти в Одрин.

Съдът е постановил шофьорът на камиона и шофьорът на тира, чиито имена не са съобщават, да бъдат задържани по подозрение в наркотрафик.

Продължава разследването по двата случая, което се провежда от Дирекцията по сигурността в Одрин.

 

