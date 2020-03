Испания обяви 15-дневно извънредно положение, след като вчера бяха регистрирани над 1500 нови случая на заразяване с коронавирус, а общият им брой надхвърля 5700. Починалите са най-малко 183, а на този фон дойде новината, че съпругата на премиера Педро Санчес също е дала положителна проба за COVID-19.

Жителите на страната ще могат да излизат само, за да ходят на работа или на лекар, да купуват продукти от първа необходимост или при форсмажорни обстоятелства. В цялата страна спират работата си всички предприятия, които не са от първа необходимост. Подобна мярка вече е наложена в някои региони, включително мадридския.

„Разбира се, че ще можете да излизате на улицата, за да си купите храна, лекарства, продукти от първа необходимост, да изтеглите пари или да отидете в болница. Но не и за да отидете да вечеряте у приятели“, каза Санчес.

Нацията обаче демонстрира солидарност - в интернет се появиха клипове, на които се вижда как жители на столицата аплодират от балконите си лекарите, мобилизирани до краен предел в борбата с коронавируса.

Ден по-рано италианци от цялата страна излязоха по балконите си и запяха патриотични песни, за да повдигнат духа на фона на наложената национална блокада от тази седмица заради епидемията от коронавирус. В социалните мрежи бяха публикувани видеозаписи с пеещи хора, след като премиерът Джузепе Конте обяви ограничения, които буквално спряха ежедневието на гражданите.

В Неапол жители изпълняваха песента Abbracciami на поп певеца Андреа Санино. В пристанищния град Салерно, Южна Италия, пък жители пееха националния химн на страната от балконите си.

Italy. People locked inside turn to their windows and balconies singing so everyone feels less lonely. Here is #Naples singing "Abbracciame" (Hug me). #Coronavirus #CoronavirusUSA pic.twitter.com/DHVPvxbB8d