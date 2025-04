Русия и Украйна се обвиниха взаимно за нарушаването на еднодневното великденско прекратяване на огъня, обявено от президента Владимир Путин, с извършването на стотици атаки - от двете страни на фронтовите линии.

Путин нареди на руските сили да "спрат всякаква военна дейност" в тригодишната война до полунощ московско (и б.вр.) време в неделя, предаде Ройтерс.

Русия се преструва, иска положителен PR: Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се преструва, че спазва великденското прекратяване на огъня, но всъщност е продължила стотици артилерийски атаки в събота вечер, с още атаки в неделя.

Зеленски написа в платформата за социални медии X, че Русия е предприела 26 атаки от полунощ до обяд местно време.

A new report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 12:00 p.m. on Easter Day.



Despite Ukraine declaring a symmetrical approach to Russian actions, an increase in Russian shelling and the use of kamikaze drones has been observed since 10:00 a.m. – with FPV drone…