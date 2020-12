Къщата, в която Доналд Тръмп е живял като дете, отново е на пазара и се продава за 3 милиона долара.

Домът на президента на САЩ в Ню Йорк сменя собствениците си вече два пъти от 2016 година насам. Сега агенцията за недвижими имоти, която се занимава с продажбата, отправи апел към феновете на президента - да купят къщата и да му я подарят.

Във вторник агенция Paramount Realty стартира набиране на средства в сайта за многобройни инвеститори с малки суми GoFundMe, призовавайки феновете на Тръмп да дадат своя принос. Ако парите бъдат събрани, къщата ще бъде подарена на президента-милиардер.

Агенцията наскоро се опита да продаде дома на Тръмп, намиращ се в богатия нюйоркски квартал Jamaica Estates в "Куинс", за 3 милиона долара на класически търгове, но без успех. Но след това тя излезе със стратегията за краудфандинг, която "никога не е правена досега", каза агентът за недвижими имоти на Миша Хагани пред AФП.

"По-вероятно е един милион хора, които обичат Тръмп, да дадат по три долара, а не богат купувач, който да извади три милиона", каза той. Въз основа на критериите за недвижими имоти, имитацията на старинна къща с пет спални и четири бани - където Тръмп е живял до четиригодишна възраст, когато семейството се премества в по-богат дом наблизо - едва ли струва повече от 1 милион долара. Но "нематериалната й стойност" я прави "уникална", твърди Хагани.

“Love Trump? Thank President Trump by contributing to this campaign to buy his childhood home in his honor!” a GoFundMe page reads. https://t.co/NESKTAda7e

Къщата е продадена за 2,14 милиона долара през март 2017 г., малко след като Доналд Тръмп встъпи в длъжност. И сега, когато бившият магнат на недвижими имоти е на път да напусне Белия дом през януари, купуването на къщата е "почти като благодарност или подарък от тези, които го обичат", обясни Хагани.

Тръмп, който смени местоживеенето си от Ню Йорк във Флорида през октомври 2019 г., не е консултиран за проекта, добави агентът по недвижими имоти. Дори ако вече не иска къщата - въпреки че каза, че би искал да я купи, когато тя излезе в продажба през 2016 г. - феновете му не биха инвестирали за нищо: на страницата GoFundMe се посочва, че къщата ще отиде за благотворителна организация по избор на Тръмп. И ако не избере благотворителна организация, "ще направим подбор вместо него", каза Хагани.

President Trump’s childhood home is up for sale for the fourth time in four years, with a bloated $3 million target price that the auctioneer hopes his admirers will pay, and then, give it back to Trump https://t.co/8F3nNRjzOl pic.twitter.com/kKo7jAtM7P