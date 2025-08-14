На фона на бушуващите горски пожари в цяла Европа, нов доклад на фирмата за анализ на климатични рискове XDI поставя България сред петте най-застрашени държави в Европейския съюз по отношение на щети върху инфраструктурата. Анализът рисува мрачна картина за бъдещето, като прогнозира драстично увеличение на риска в следващите десетилетия, особено в южните райони на страната.

Сезонът на пожарите

Според доклада, който оценява уязвимостта на европейската инфраструктура, през 2025 г. България заема пето място в класацията по "Агрегиран риск от щети". Най-уязвима към този момент е област Кърджали, която е изложена на най-голяма опасност от унищожителната сила на пожарите.

Прогнозата за 2050 г. остава също толкова обезпокоителна. България запазва петата си позиция, но картата на високорисковите региони се разширява, като към Кърджали се присъединяват и областите Смолян и Бургас. Това показва, че заплахата се разпространява и засяга все по-големи части от страната.

Данните за нарастването на риска са стряскащи. Между 1990 г. и 2025 г. рискът от щети по инфраструктурата от горски пожари в България вече е нараснал със 151%. Анализаторите от XDI предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки и се запазят високите нива на въглеродни емисии, за периода 2025-2050 г. се очаква ново нарастване на този риск с още 131%.

"Анализът подчертава, че България вече изпитва сериозни ефекти от климатичните промени, които увеличават честотата и интензивността на пожарите", се посочва в доклада.

Методологията на XDI е изключително детайлна и надгражда традиционните модели, които често разчитат само на исторически данни. Новият модел използва данни на ниво отделен имот и отчита ключови фактори като горско покритие, наличен горивен материал, метеорологични условия и дори капацитета на местните противопожарни служби. Този подход е от решаващо значение за България, тъй като променящият се климат прави миналите събития все по-ненадежден индикатор за бъдещите заплахи.

В заключение, експертите препоръчват спешни инвестиции в устойчивост и мерки за адаптация. От ключово значение ще бъде и бъдещото планиране на развитието, което трябва да избягва изграждането на критична инфраструктура и жилищни сгради в зоните с най-висок пожарен риск. Докладът ясно показва, че българските региони с най-голям риск ще изискват приоритетни мерки за защита на населението и инфраструктурата още днес, за да се предотвратят катастрофални щети в бъдеще.

ИЗБРАНО
Експерти: Годежният пръстен на Джорджина Родригес може да струва 5 млн. долара Лайф
Експерти: Годежният пръстен на Джорджина Родригес може да струва 5 млн. долара
12591
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
8909
Шефката на Европейската централна банка показа българските евромонети (снимки) Бизнес
Шефката на Европейската централна банка показа българските евромонети (снимки)
19648
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник" IT
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник"
12336
Учени откриха нови кости от динозаври край град Трън Impressio
Учени откриха нови кости от динозаври край град Трън
6820
България се превръща в дестинация за астротуризъм Trip
България се превръща в дестинация за астротуризъм
1830
В унисон с лятото: Унгарското лечо, което умее да нахрани всеки, който е гладен Вкусотии
В унисон с лятото: Унгарското лечо, което умее да нахрани всеки, който е гладен
2345
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август?
667
Четвъртата гореща вълна в Англия продължава с очаквани температури до 34 градуса Времето
Четвъртата гореща вълна в Англия продължава с очаквани температури до 34 градуса
1309